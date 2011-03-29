-"RADYASYON KONUSUNDA SIKINTI YOK" İSTANBUL (A.A) - 29.03.2011 - Japonya'daki nükleer santralde meydana gelen patlamaların ardından başlayan radyasyon sızıntısı nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda radyasyon bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM) Müdür Yardımcısı Gürsel Karahan, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde düzenlenen toplantıda, havalimanında görevli sağlık, emniyet ve gümrük personeli ve diğer havalimanı yetkililerine, nükleer enerji ve radyasyon konusunda bilgi verdi. Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Aydın, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aydın, bir gazetecinin, ''Japonya'da nükleer santrallerdeki radyasyon sızıntısının ardından bu ülkeden gelen uçak yolcuları ve kargolarla ilgili ne gibi işlemler yapılıyor?'' sorusu üzerine şu bilgileri verdi: ''Japonya'dan gelen uçakların hem içinde hem dışında hem de kargo bölümünde radyasyon taraması yapıyoruz. Yolcularla ilgili bir sıkıntı yok. Ölçümlerden aldığımız sonuçlara göre radyasyon konusunda minimize bir durum söz konusu, hiçbir sıkıntı yok. İleriki günlerde radyasyon konusunda bir sıkıntı olması durumunu göz önüne alarak burada personele radyasyon konusunda bir eğitim veriliyor. Burada sağlık çalışanları, Emniyet ve Gümrük Müdürlüğü elemanları var. Düzenlenen toplantı, bir bilgilendirme toplantısıdır. Amacımız, en iyi şekilde tedbirimizi almak. Ama şu an itibariyle radyasyon konusunda hiçbir sıkıntı görünmüyor.'' ''Japonya'dan Türkiye'ye gelen mal ve kargolarda bir radyasyon taraması yapılıyor mu?'' sorusu üzerine, Aydın, ''Gümrüklerle ilgili genelge uyarınca, Japonya'dan Türkiye'ye gelen kargolarda bundan sonra radyasyon ölçümü yapılacak. Orada da bir sıkıntı görünmüyor'' dedi. Vali Yardımcısı Ahmet Aydın, ileriki günlerde gelişecek durum ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun (TAEK) karar alması durumunda yolcularda da tarama yapılabileceğini ifade ederek, ''Şu anda bir sıkıntı yok, ama diyelim ki yolcu tedirgin oldu ve ölçüm yaptırmak istediği taktirde Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezine giderek orada radyasyon ölçümünü yaptırabiliyor'' diye konuştu. Aydın, Japonya'da uçağa binmeden önce yolculara radyasyon ölçümü yapılıp yapılmadığına ilişkin bir soru üzerine de böyle bir bilginin kendilerine ulaşmadığını kaydetti.