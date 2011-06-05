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Politika

"PÜSKEVİTİN LOKUMU BOĞAZINDA KALDI" SİLİFKE (A.A)

05 Haziran 2011 23:39

-"PÜSKEVİTİN LOKUMU BOĞAZINDA KALDI" SİLİFKE (A.A) - 05.06.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, ''Başbakanımız, muhalefete 'Eğer iktidara gelemezsem, görevi bırakırım, sen gelemezsen görevini bırakır mısın?' diye soruyor. Ama o başka şeyleri anlatıyor. Başbakanımız açık açık meydan okuyor. Hele diğerinin hiç sesi çıkmıyor. Herhalde yediği püskevitin lokumu boğazında kaldı'' dedi. Bakan Çağlayan, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Mersin'in Silifke ilçesindeki Anıt Meydanında halka hitaben yaptığı konuşmada, iktidarda oldukları dönemde hayata geçirdikleri projeleri anlattı ve muhalefet partisinin seçim vaatlerini eleştirdi. Ana muhalefet partisinin 2 yıl önce, kendilerini ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıttıkları için eleştirdiğini ve mahkemeye verdiğini ifade eden Çağlayan, şöyle devam etti: ''Ama şimdi aynı muhalefet bu ve buna benzer vaatlerle halkın karşısına çıkıyor. Muhalefete, 'Ey koca muhalefet, sandık başına gelince mi aklınıza geldi?' diye sorun. Önceden birisi çıkıp, 'Mazot 1 TL olacak' diyordu. O şimdi nerede? Birisi zamanında söyledi gitti. Ortada bile yok. Eğer eskiye rağbet olsaydı, bit pazarına nur yağardı.  Başbakanımız, muhalefete 'Eğer iktidara gelemezsem, görevi bırakırım, sen gelemezsen görevini bırakır mısın?' diye soruyor. Ama o başka şeyleri anlatıyor. Başbakanımız açık açık meydan okuyor. Hele diğerinin hiç sesi çıkmıyor. Herhalde yediği püskevitin lokumu boğazında kaldı.''

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