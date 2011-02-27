-"PROTEZ BACAKLA" DÜNYA VÜCUT ŞAMPİYONU OLDU ANKARA (A.A) - 27.02.2011 - Trafik canavarına henüz 17 yaşındayken bacağını kurban veren Tolga Murat Balıkçı, azmiyle büyük bir başarı öyküsüne imza attı. Kaza sonrası ''Gidene üzülmek yerine var olanı güçlendirmeyi'' seçen Balıkçı, protez bacağıyla vücut geliştirme sporunda, üç kez dünya, bir kez de Avrupa şampiyonluğu elde etti. Balıkçı, Ege'nin en güzel yörelerinden biri olan Foça'da, lise son sınıf öğrencisiyken arkadaşının aracıyla geçirdiği kaza sonrası bacağını kaybetti. 17 yaşında, bundan sonraki yaşamını protez bir bacakla sürdürmesi gerektiğini öğrenen Balıkçı, hastane odasında aldığı kararı şu sözlerle anlattı: ''Kazadan sonra hastanede 1 aylık bir tedavi sürecim oldu. Bacağımı kaza yerinde kaybetmiştim ve bunu o anda biliyordum. Kazadan önce profesyonel anlamda bir spor dalıyla uğraşmıyordum. Herkes gibi amatörce bir şeyler yapıyordum. Hastane odasındayken gidene üzülmek yerine var olanı güçlendirmeye karar verdim. Hayata olan ilgimi asla kaybetmedim. Çünkü ağlayarak ve üzülerek hiçbir yere varılamayacağını biliyordum. Hep dezavantajı avantaja nasıl dönüştürebilirim diye düşündüm. Daha hastanedeki yatağımda alt karın kaslarımı çalıştırmak için egzersiz yapmaya başladım.'' Bir süre sonra kopan bacağının yerine protez takıldığını ve vücut geliştirme sporuna yöneldiğini anlatan Balıkçı, bunun için yazıldığı spor salonunda haftada 6-7 gün antrenman yapmaya başladığını, bu arada girdiği üniversite sınavında da Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Fakültesini kazandığını belirtti. Üniversite öğrenimi sırasında antrenman sayısının haftada 4-5 güne düştüğünü ifade eden Balıkçı, dünya şampiyonluğuna giden süreci şöyle aktardı: ''Üniversitede okurken gittiğim spor salonunda bir engelli vücut geliştirme şampiyonunun posterini gördüm. Bu bana büyük bir cesaret verdi ve daha çok çalışmaya başladım. Üniversite sonrası 2006 yılında tekrar döndüğüm Foça'da çalışmalarımı sürdürebileceğim kendi spor salonumu açmaya karar verdim. Bu arada geçirdiğim ameliyat nedeniyle çalışmalarım bir süre aksadı. Ama sonra çalışmalara kaldığım yerden devam ettim. Bu arada vücut geliştirme şampiyonalarını da takip ediyordum. Araştırmalarım neticesinde Estonya'da bir dünya şampiyonası düzenlendiğini öğrendim ve hemen kaydoldum. Şampiyonluk serüvenim de böylece başladı. Ama bir sponsorumun olmaması en büyük sorunumdu. Çünkü bu gibi çalışmalar çok özel cihaz ve ekipman gerektiriyordu. Tam o sırada life fitness ürünlerinin Türkiye temsilciliğini yapan Kemal Özdeş ile tanışınca hayatım değişti. Kendisi bana bir aile gibi hem maddi hem de manevi açıdan destek oldu ve son model teknolojik ürünleri hiç bir karşılık beklemeden edinmemi sağladı. Ben de bu sayede yarışmaya çok iyi bir biçimde hazırlanabildim.'' 2009 yılından beri girdiği tüm yarışmaları kazanan Balıkçı, yakında gerçekleştirilecek Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlandığını, hedefinin ise engelli vatandaşlara TBMM üyesi olarak hizmet etmek olduğunu sözlerine ekledi. Balıkçı'ya olan desteğini sürdürmeye devam eden Özdeş de, ''Tolga'ya destek vermekten mutluluk duyuyorum. Başarılarıyla ülkemizin adını duyurduğu için kendisiyle gurur duyuyoruz'' şeklinde konuştu. -BALIKÇI'NIN İMZA ATTIĞI BAŞARILAR- Tolga Murat Balıkçı'nın birincilik kürsüsüne çıkararak Türk bayrağını en üstte dalgalandırdığı yarışmalar şöyle: -Estonya'da yapılan Dünya Engelliler Vücut Şampiyonası (21 Kasım 2009) -Litvanya'da yapılan Avrupa Engelliler Vücut Geliştirme Şampiyonası (8 Mayıs 2010) -Slovakya'da yapılan Mr. Universe birinciliği (Vücut geliştirmede hem genel klasmanda hem de tüm engelli kategorilerinin birincileri arasında şampiyonlar şampiyonluğu) (29 Ekim 2010) -Kemer'de yapılan IFBB (Dünya Masterler ve Tekerlekli Sandalye Vücut Geliştirme Şampiyonası) (10-12 Aralık 2010)