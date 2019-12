-"PROJEMİZ; KÜBRALAR AÇLIKTAN ÖLMESİN" BALIKESİR (A.A) - 28.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Biz çılgın projelerin peşinde değiliz. 2,5 aylık Kübra annesinin kucağında açlıktan ölüyorsa, bizim projemiz; Kübralar annelerinin kucağında açlıktan ölmesin'' dedi. Kuvayi Milliye Meydanı'ndaki mitingde halka hitap eden Kılıçdaroğlu, 12 Hazirandan sonra Balıkesir'in daha iyi konumda olacağını, sadece Balıkesir'in değil, Türkiye'nin rahat bir nefes alacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de çiftçilerin dünyanın en pahalı mazotunu kullandığını ifade ederek, Cumhuriyet tarihinde çiftçinin zulüm gördüğü dönemin son 9 yıl olduğunu iddia etti. ''Çiftçi AKP için çantada keklik mi? Eğer çiftçi çantada keklik değilse, 12 Haziran geliyor'' diyen Kıçıldaroğlu, ''Köylerde verilen oylara bakacağım. Eğer çiftçi diyorsa ki 'hayır ben zaten sürünmeye alıştım, biraz daha sürüneyim, biraz daha zam gelsin' diyorsa oyunu verebilir. Bir sorun yok. Ama size söz; CHP'ye oy verdiğinizde halkın iktidarında mazotun litresi 1,5 lira olacak. Buradan ilan ediyorum'' şeklinde konuştu. Kuvayi Milliye Meydanını dolduran kalabalıktan kendilerine güvenmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Bu kardeşinize güvenin ama onlara güvenmeyin. 9 yıldır ne yaptıklarını gördünüz. Halep orada Arşın burada, gördünüz değil mi? Memuru, işçiyi, emekliyi ne hale getirdiğini gördünüz. Ayrıca biz, 'önce insan' diyoruz. İnsanımızı düşünüyoruz. Eğer bir evde mutluluk varsa bilin ki o apartmanda mutluluk vardır. Apartmanda mutluluk varsa bilin ki o sokakta mutluluk vardır. Sokakta mutluluk varsa, o mahallede mutluluk vardır, herkes mutludur. O mahallede mutluluk varsa, bilin ki, o kente mutluluk vardır ve bütün Türkiye'de haneler mutlu olduğu zaman bilin ki o memlekette mutluluk vardır. Bizim amacımız bu. Amacımız, bu güzel coğrafyada bir çocuk bile yatağa aç girmesin. Biz bunu düşünüyoruz, bunu savunuyoruz, bunu söylüyoruz. Biz çılgın projelerin peşinde değiliz. 2,5 aylık Kübra annesinin kucağında açlıktan ölüyorsa, bizim projemiz; Kübralar annelerinin kucağında açlıktan ölmesin. Bizim projelerimiz, çöpten kağıt toplayan, okula gitmek yerine çöplerden kağıt toplayan çocukları oralardan alıp, onları annelerinin babalarının huzur içinde yaşadığı, ekonomik güvencesinin olduğu bir ortam içinde okutmaktır, okula göndermektir. Onlar bizim geleceğimizdir. Çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Eğer Hakkari'de bir çocuk, çöplükte kağıt toplarken kamyonun altında kalıp ölüyorsa, o ayıp, 21. yüzyılın Türkiye'sinde iktidarın ayıbıdır. Biz bunları kaldıracağız, son vereceğiz.'' -''2B ARAZİSİ KÖYLÜYE ÜCRETSİZ VERİLECEK''- Kemal Kılıçdaroğlu, kullandıkları her kuruşun, her verginin hesabını vereceklerini belirterek, ''Biz bunu aynı zamanda namuslu bir görev kabul edeceğiz. Bizim anlayışımızla bunların anlayışı arasında dağlar kadar fark var'' dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2B konusuna da değinerek, bu konuda AK Parti ile CHP arasında önemli bir fark olduğunu söyledi. ''2B'yi daha önce söylediler ama 2B arazisini rayiç bedeli üzerinden satmak için söylediler'' diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Biz de buna itiraz ettik. Köylünün neyi kaldı da sen bir de rayiç bedel üzerinden satacaksın, onda para mı kaldı? Borç batağı içinde, hacize girecek. Bizim projemiz; 2B arazisi, köylüye, orman köylüsüne ücretsiz verilecek. Zaten orayı ekiyor biçiyor, sen neyi satıyorsun? Alın teri dökmüş zaten oraya... Bunu da yazın bir yere, kafanızın bir köşesine yazın; 'Şu tarihte Kemal Kılıçdaroğlu geldi Balıkesir'e ve bu sözü verdi.' Göreceksiniz halkın iktidarında verdiğimiz her sözün arkasında duracağız.'' Çocuklara ücretsiz süt dağıtacaklarını, taşeron işçiliği önleyeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde bu sözleri mutlaka yerine getireceklerini kaydetti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, atanamayan öğretmenlerin durumuna da dikkati çekerek, ''Türkiye'de atanamayan öğretmen sayısı 280 bine ulaştı. Okuyan, üniversiteyi bitiren ve sonunda öğretmen olanlara 2002'den bu yana verilen sözler tutulmadı. Bu sorunu da kendi iktidarımız döneminde çözeceğiz'' diye konuştu.