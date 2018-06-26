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Ekonomi

"PRO PR Ödülü"nü Dr. Zehra Güngör kazandı

İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Halkla ilişkiler ve iletişim alanınında verilen mesleğin gelişimine katkıda bulunan profesyonellere verilen "PRO PR ödülü"nü bu yıl Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği eski Başkanı Dr

26 Haziran 2018 19:01

İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Halkla ilişkiler ve iletişim alanınında verilen mesleğin gelişimine katkıda bulunan profesyonellere verilen \"PRO PR ödülü\"nü bu yıl Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği eski Başkanı Dr. Zehra Güngör kazandı.
Ödülünü, PRO PR Ödülleri Derneği Başkanı Danijel Koletić\'den alan Dr. Zehra Güngör, 2018 yılında PRO PR ödülü\'nü alan 23 halkla ilişkiler uzmanlarından biri oldu. PRO PR Ödülleri ilk kez 2012 yılında Pr Konferansları\'nın 10. yıl dönümünde Güneydoğu Avrupa\'da verilmeye başladı.
Geçen yedi yılda dünyanın her yerinden 128 iletişim uzmanı PRO PR Ödülü ile ödüllendirildi. Dr. Güngör, dört yıl önce ödülü kazanan Betül Mardin\'in ardından, PRO PR Ödülünü Türkiye\'den kazanan ikinci kişi oldu. (Fotoğraflı)

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