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Spor

"Primlerimizi henüz almadık"

Milli basketbolculardan Kerem Gönlüm ve Ender Arslan: "Prim olayının başarımızın önüne geçmesi bizi de üzdü. Primlerimizi de henüz almadık" dedi.

08 Ekim 2010 03:00

T24- Milli basketbolculardan Kerem Gönlüm ve Ender Arslan, Dünya Basketbol Şampiyonası'nın ardından yapılan prim eleştirilerine yanıt verdi. Oyuncular, "Prim olayının başarımızın önüne geçmesi bizi de üzdü. Primlerimizi de henüz almadık" dedi. 
    

Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın, Türkiye'de düzenlenen 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olmasının ardından oyunculara ve teknik ekibe dağıtılacağı açıklanan prim miktarı tartışmalara neden olmuştu.


Milli basketbolcular Kerem Gönlüm ve Ender Arslan, DHA'ya yaptıkları özel açıklamada eleştirilere yanıt verdi.


Ender Arslan, kazandıkları başarının çok büyük olduğunu vurgulayarak, "Prim olayının başarımızın önüne geçmesi bizi de üzdü. Kazandığımız başarı çok büyük bir başarıydı. Bu primlerle ilgili durumlar zaten bizim elimizde olan şeyler değil" dedi.


Arslan, bir soru üzerine de vadedilen primlerini henüz almadıklarını açıkladı.


Kerem Gönlüm ise, yapılan eleştiriler nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Üzüldük, çünkü bizim oradaki amacımız sadece, ülkemizde düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'nı halkımızla beraber iyi bir yerde bitirmekti. Turnuva başlamadan önce de söylemiştim, Dünya Basketbol Şampiyonası, spor adamları için, halkımız için ve bizim için belki de kimseye nasip olmayacak bir organizasyondu. Herkesin keyfini çıkarması gerektiğini söylemiştim. Allah'a şükür işler de çok yolunda gitti. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Bunun üzerine çok fazla konuşacak bir şey yok. Bir sürü spekülasyon yapılıyor, ama bizim halktan aldığımız tepkiler çok güzel. Duygularına hakim olamayan insanlar vardı, biz de hakim olamadık. Bu zaten başka bir şeyle ölçülmez. Ülkemizin reklamı da çok güzel yapıldı. Ödül konusunda çok fazla polemik yaratmak istemiyorum, ama ben tüm halkımızla beraber Dünya ikinciliğimizin keyfini çıkaralım diyorum."

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