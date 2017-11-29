"Prens Harry'nin düğününe Trump davet edilmeyebilir"

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Kasım (DHA) - İngiliz basınana göre, Kraliyet ailesinin tahttaki beşinci varisi olan Prens Harry ve oyuncu Meghan Markle\'ın düğününe ABD Başkanı Donald Trump ve ailesinin yerine, eski ABD başkanı Barack Obama ve ailesi davet edilebilir.

İngiltere kraliyet ailesinin tahttaki beşinci varisi Prens Harry ve oyuncu Meghan Markle iki önce nişanlandıklarını açıklamıştı.

The Independent\'in haberine göre, 2018\'in bahar aylarında gerçekleşmesi beklenen düğün gününün resmi tatil ilan edilip edilmeyeceğinin yanında, kraliyet düğününün davetli listesi hakkında çıkan iddialarda, ABD Başkanı Donald Trump ve ailesinin yerine eski ABD Başkanı Barack Obama ve ailesinin düğüne davet edilebileceği konuşuluyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama ile iyi ilişkileri olan Prens Harry, çiftle Ekim ayında Obama Vakfı\'nın gerçekleştirdiği açılış seremonisinde bir araya gelmişti.

Barack Obama, 2011 yılında gerçekleşen Prens William\'ın düğününe güvenlik sorunları sebebiyle katılmazken, eski ABD Başkanı\'nın Prens Harry\'nin düğününe davet edilip edilmeyeceği halen bilinmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump\'la olan ilişkilerinin düzeyi bilinmese de, gelin adayı oyuncu Meghan Markle, ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bir televizyon programında, Donald Trump\'ın \"kadınlara saygı duymadığını\" ve başkan seçilmesi durumunda ülkeden gitmeye hazır olduğunu söylemişti.

İngiltere Başbakanlığı kaynakları olası davetlilere ilişkin gelen taleplere karşı, \"çiftin daha yeni nişanlandığını ve davetli listesini düşünmek için daha çok erken\" olduğunu anımsatmakla yetindi.