-"POYRAZKÖY" DAVASINDA TAHLİYE YOK İSTANBUL (A.A) - 11.04.2011 - ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat'' davasında, mahkeme heyeti 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmada, sanık ve sanık avukatlarının talepleriyle ilgili görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Nuri Ahmet Saraç, tutuklu sanıklardan Ergin Geldikaya'nın tahliye edilmesine, diğer tutuklu sanıkların da bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Davayla ilgili ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Levent Bektaş, Ercan Kireçtepe, Erme Onat, Eren Günay, Ergin Geldikaya, Faruk Akın ve Sinan Efe Noyan'ın, üzerlerine atılı eylemlerin vasfı ve mahiyeti, atılı suçlara ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması ve devam etmesi, atılı suçların CMK'nın 100/3. maddesinde sayılan suçlardan olması nedeniyle, tutuklulukta geçirdikleri süreler de göz önüne alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, daha önce tanık sıfatıyla ifadeleri alınan 13 kişinin bir dahaki duruşmada tanık olarak dinlenilebilmesi için bu kişilere ayrı ayrı tebligat gönderilmesine ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen ikinci ''Ergenekon'' davasının sanığı Fatma Cengiz'e ait 7 Nisan 2011 tarihli duruşma tutanağının beyanının onaylı suretinin mahkemeden istenilmesine hükmederek, duruşmayı 5 ve 8 Temmuz 2011 tarihlerine erteledi.