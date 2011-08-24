-"Potansiyelin yüzde 35'ini kullanabiliyoruz" ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ''Bütün dünyada hidrolik potansiyelin yüzde 80-85'i kullanılıyor, bizde ise 180-200 milyar kilovatsaat/yıl potansiyel var, bunun şu anda ancak yüzde 35'ini kullanabiliyoruz'' dedi. Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından Ankara Sheraton Oteli'nde verilen iftarda konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, demir-çelik fiyatlarındaki artışların hatırlatılması üzerine bu konuyu ilgili bakanlarla görüştüklerini, Kamu İhale Kanunu'na beklenmedik farkları kombanse edecek bir takım maddeler koymakta fayda olduğunu söyledi. Sektörde bir diğer hususun ihalelerde çıkan düşük fiyatlar olduğunu kaydeden Bakan Eroğlu, ''Neredeyse yüzde 60'a varan tenzilatlarla karşılaşıyoruz. Fakat bu meseleye sizlerin de bakması gerekiyor. Müteahhit firmalar da bir araya gelerek bunları çeki düzen vermesi lazım. Kamu İhale Kanunu'nda da bununla ilgili bazı hususların yeniden ele alınması gerekir diye düşünüyorum. Meclis açıldığında bu konuyu ele alacağız'' diye konuştu. -HES sorunu- Hidroelektrik Santral (HES) yapımıyla ilgili olur olmaz itirazların yapıldığını anlatan Eroğlu, fakat bu konuda kendilerinde de hata bulunduğunu, kamuoyunu bilinçlendirmede çok geç kaldıklarını kaydetti. ''HES'ler olmazsa olmazdır, HES elektriğin sigortasıdır, HES'ler zararlı değildir, çevreyi tahrip etmez'' diyen Eroğlu, bunun topluma gösterilmesi gerektiğini söyledi. İşin hukuki boyutu da bulunduğunu anlatan Eroğlu, Danıştay Başkanıyla görüştüğünü ve durumu anlattığını belirterek, ''HES'le hiç alakası olmayan kişiler de bir HES için dava açabiliyor. Bu konuda hukuki düzenleme yapılması gerekiyor. Ama bu konuda HES yapan firmalardan da bir gayret görmedim'' dedi. Bakan Eroğlu, bugün bütün dünyada hidrolik potansiyelin yüzde 80-85'inin kullanıldığını, Türkiye'de ise 180-200 milyar kwh/yıl olan potansiyelin ancak yüzde 35'inin kullanılabildiğini de dile getirdi. -''Para var, müteahhitler harcama yapmıyor''- 2003 yılı başında DSİ Genel Müdürü olduğu zaman projenin çok, paranın ise olmadığını kaydeden Eroğlu, ''Müteahhitler para almak için sıra beklerdi. Şu anda fazla para var, müteahhitler harcama yapmıyor. Müteahhitlerin gece-gündüz çalışması lazım. İlk 6 aydaki harcamalar çok düşük, ödeneklerin en az yüzde 50'sinin ilk 6-7 ayda harcanması lazım'' dedi. Avrupa'da bazı ülkelerde ekonomik sıkıntılar olmasına rağmen Türkiye ekonomisinde büyük bir sıkıntı bulunmadığını dile getiren Veysel Eroğlu, müteahhitlere seslenerek, ''Ortadoğu'daki Arap sermayesi Türkiye'yi emniyetli liman görerek bu tarafa yöneliyor. Sizlerin bunu iyi değerlendirmesi lazım diye düşünüyorum'' diye konuştu. Eroğlu, bakanlıktan 11 kişilik bir ekibin Somali'deki insanlara su ihtiyacının karşılaması için önümüzdeki günlerde bu ülkeye hareket edeceğini sözlerine ekledi. -İNTES Başkanı Koçoğlu- İNTES Başkanı Şükrü Koçoğlu da demir-çelik sektöründe son bir senede Kardemir'de yüzde 45, serbest piyasada ise yüzde 48 fiyat artışı yaşandığına dikkat çekti. Sektörün ikinci sıkıntısının düşük teklifler olduğunu kaydeden Koçoğlu, maliyetin altında fiyatlar verilerek iş alındığını söyledi. Koçoğlu, ''Bu nereye kadar gidebilir, doğrunun etrafında buluşmamız lazım. Bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor'' diye konuştu. HES'lerin de büyük sorun olduğunu ve bu konuda fazla bir yol alınmadığını anlatan Şükrü Koçoğlu, mahkemelerin ''çevreciyim'' diyenlere daha sempatik baktığını, HES yapanları da ''canavar gibi'' gördüğünü ileri sürdü.