"Poşetlerin iadesi suistimale açık"

İSTANBUL, (DHA) - Çevre Kanunu\'nun ek 13\'üncü maddesine aykırı olarak plastik poşetlerin ücret karşılığı verilmesi zorunlu kılındı. Market alışverişi yaptıktan sonra poşete ücret ödediğini fark eden vatandaşın, poşeti markete geri götürerek para iadesi istemesini değerlendiren İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Aydın Başbuğ, \"Alıcı makul bir süre içinde; en geç market kasasından ayrılıncaya kadar muayene ile ayıpları kontrol etmeli. Burada süre iyi niyet kurallarına göre belirleniyor. Uzun bir süre geçtikten sonra ayıp iddiası iyi niyet kurallarına aykırı olacağından poşetlerin kullanıldıktan sonra iadesi suistimale açık” dedi.

“POŞET İADESİNDE YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR”

Poşeti ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 Türk lirası idari para cezası veriliyor. \"1 Ocak itibari ile uygulamaya geçen kanunun satım sözleşmesine göre tarafların karşılıklı yükümlülükleri bulunmaktadır\" diyen Prof. Dr. Aydın Başbuğ, “Satıcı ayıpsız bir mal teslim etmekle yükümlüdür. Bunun karşılığında da alıcıda da, muayene yükümlülüğü bulunmaktadır. Alıcı makul bir süre içinde satın aldığı malı muayene ederek ayıplı olup olmadığını kontrol etmek zorundadır. Poşetlerde ise, satıcı yine ayıpsız bir poşet teslim etmek zorunda. Poşette bir ayıp bulunması durumunda alıcının iade hakkı doğar. Ancak bu durumda dahi satıcının yenisi ile değiştirme yükümlülüğü bulunmaktadır\" diye konuştu.

\"SÜRE İYİ NİYET KURALLARINA GÖRE BELİRLENİR\"

Alıcının makul bir süre içinde; en geç kasadan ayrılıncaya kadar muayene ile ayıpları kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Başbuğ, \"Burada süre iyi niyet kurallarına göre belirlenir. Uzun bir süre geçtikten sonra ayıp iddiası iyi niyet kurallarına aykırı olur. Uzun bir süre geçtikten sonra ayıp iddiası iyi niyet kurallarına aykırı olacağından poşetlerin kullanıldıktan sonra iadesi suistimale açık” ifadelerini kullandı.