-"PORTEKİZ'İN AB YARDIMINA İHTİYACI YOK" MADRİD (A.A) - 10.01.2011 - İspanya Ekonomi Bakanı Elena Salgado, ''Portekiz'in AB yardımına başvurmaya ihtiyacı olmadığını'' söyledi. Salgado, bir radyoya verdiği demeçte, ''Portekiz'in, taahhütlerini karşıladığı için bir kurtarma planı aramaya ihtiyacı bulunmuyor. İspanya hükümetinin görüşüne göre, biz taahhütlerin karşılanmasının kabul edileceğinden eminiz'' diye konuştu. Almanya, Fransa ve Avro Bölgesi'ndeki diğer ülkelerin, Avro Bölgesi'ndeki borç krizinin yayılmasını önlemek amacıyla Portekiz'e AB ve Uluslararası Para Fonundan (IMF) mali yardım istemesi yönündeki baskıyı artırdığı bildiriliyor. Ekonomistler, Portekiz'den sonra dışarıdan yardım almaya ihtiyacı olacak ülke olarak İspanya'yı gösteriyorlar. İspanya ekonomisinin bu yıl toparlanmaya devam edeceğini ve yüzde 20 oranındaki işsizlikle mücadele eden hükümetin yılın ikinci yarısında istihdam yaratmasını beklediğini söyleyen Salgado, emeklilik yaşını 67'ye çıkaran emeklilik reformu dahil önemli reformları uygulamaya koymaya devam edeceklerini belirtti. Yerel medyada çıkan haberlere göre, Salgado ve Başbakan Yardımcısı Alfredo Perez Rubalcaba, haftasonu sendika liderlerini emeklilik reformunu desteklemeye ikna etmeye çalıştılar. Sendikalar, hükümetin emeklilik reformunu geçirmeye zorlaması halinde genel grev tehdidinde bulunuyorlar.