-"POLİTİKACILAR SANATÇILARA TAHAMMÜL EDEMEZ" İSTANBUL (A.A) - 03.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplumu ileri çeken güç ve dinamiğin sanatçılar olduğunu belirterek, ''Onların beyni gerçekten çok ileridedir ama onların beynine çoğu kez politikacılar tahammül edemez. Tahammül edemeyenler çağının gerisinde kalanlardır. Tahammül edenler ise onları ödüllendirirler ve toplumun daha iyi noktalarına taşırlar. Biz bunu yapmak istiyoruz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığını CHP Milletvekili Çetin Soysal'ın yaptığı İstanbul Yaşam Derneği'nce Mövenpick Otel'de düzenlenen toplantıda tiyatro sanatçılarıyla buluştu. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, sanat yapmanın siyaset yapmaktan çok daha zor olduğunu, sanatın insanın içinden geldiğini, herkesin sanatçı olamayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, toplumların kaderinde sanatçıların önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Sanatçılar toplumun bir adım ötesindedir, toplumdan çok daha iyi düşünürler. Biz 19. yüzyılda kalabiliriz ama onlar 20'nci 21'inci yüzyıldadır. Toplumu ileri çeken güç, dinamik sanatçılardır. Onların beyni gerçekten çok ileridedir ama onların beynine çoğu kez politikacılar tahammül edemez. Tahammül edemeyenler çağının gerisinde kalanlardır. Tahammül edenler ise onları ödüllendirirler ve toplumun daha iyi noktalarına taşırlar. Biz bunu yapmak istiyoruz. Susmayanlar bedel öderler. Bizim gibi ülkelerde aydınlar hep bedel ödemişlerdir. Şimdi bedel ödeyenlerin bir kısmı Silivri'de hapishanelerde. Bir kısmı yazı yazamaz. Bir kısmı doğru düzgün karikatür çizemez, bir kısmı televizyonlarda program yapamaz hale geldi. Ama bunları aşmak hepimizin görevidir.'' Kılıçdaroğlu haksızlığa karşı herkesin isyan etmesi gerektiğini belirterek, gelinen noktada sesini yükseltenlerin sayısının giderek azaldığını savundu. Bu durumun toplumda karamsarlığa yol açtığını ileri süren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Gelin sesimizi biraz daha yükseltelim. Bedel ödenecekse bedel ödemekten korkmayalım. Çünkü toplumu ileri taşımak için bedel ödeyenler bu toplumun aydınlık yüzü olmuşlardır. Onları her zaman saygıyla andım, bundan sonra da anacağız. Bedel ödeyenler tarihte adlarını görkemle işlemişlerdir. Gönlümüzde yatan; hiç kimse bedel ödemesin özgür ve bağımsız bir ülkede hepimiz demokrasi içinde yaşayalım ama ne kadar istersek isteyelim bazen bunları gerçekleştiremiyoruz. Ancak sanat ve sanatçılar varken, düşünen insanlar varken eğer bizler bağımsızlık ve özgürlüğü istiyorsak, kendi özgürlüğümüzü toplumun özgürlüğüyle birlikte istiyorsak el ele karanlıkları aydınlığa çıkaracağız.'' CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal da bir korku imparatorluğunun kurulmaya çalışıldığını ileri sürerek, heykele ''ucube'' diyen bir mantığın egemen olduğunu söyledi. Soysal, gelecek hafta Silivri'ye giderek, Ahmet Şık, Nedim Şener, Mustafa Balbay ve diğer gazetecileri ziyaret edeceklerini belirtti.