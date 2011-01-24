-"POLİSLER ASKERLİK YAPMAYACAK" ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, polislerin askerlik konusunu düzenleyen kanun tasarısının TBMM'ye gönderildiğini bildirerek, ''bundan sonra polislik mesleğini yapanlar askerlikten muaf olacaklar'' dedi. Beşir Atalay, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı için bulunduğu parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Atalay, polislerin askerliğiyle ilgili kanun tasarısına ilişkin soru üzerine şunları söyledi: ''Polisin askerlik konusunu yeniden düzenleyen yasa tasarısı TBMM'ye intikal etti. Planımız, bu hafta komisyonda görüşülmesini sağlamak ve hemen önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulundan da geçirmek, yasalaşmasını sağlamak. Gönderdiğimiz tasarının özü şu; bundan sonra polislik mesleğini yapanlar askerlikten muaf olacaklar. Yani tamamen muaf olacaklar, askerlik yapmayacaklar. Hangi okuldan mezun olarak gelirse gelsin polislik mesleğinde görev yapıyorsa askerlik yapmayacak.''