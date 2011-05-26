-"PKK'NIN HEDEFİNDE AK PARTİ VAR" BURSA (A.A) - 25.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Bugün PKK'nın da terör örgütünün de hedefinde sadece AK Parti vardır'' dedi. Arınç, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde düzenlenen ''Nokta Mitingi''nde halka hitap etti. ''Anamuhalefet Partisi Lideri çok tuhaf bir adam'' diyen Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı yerlerde farklı konuştuğunu belirtti. ''Hakkari'ye Şemdinli'ye gidiyor, bir başka türlü konuşuyor. Biz her yerde aynı şeyi söylüyoruz. Ben de Diyarbakır, Muş, Bitlis'e gittim. Burada ne konuştuysam orada da aynı şeyi konuşuyorum. Millet aynı millet, hakikat aynı hakikat, ihtiyaçlar aynı ihtiyaçlar. Yani niçin sen orada yalan yanlış şeyler konuşuyorsun da ülkeyi karıştırmaya gayret ediyorsun? Bakın, bugün o bölgede BDP'nin desteklediği bağımsız adaylar, benim gibi, sizden oy istediğim gibi davranmıyorlar. Ben diyorum ki ben hizmet ettim ve devam edeceğim' şeklinde konuştu. Terörle mücadelede çok acılar çekildiğine ve önceki günlerde Bursa'dan 2 şehit cenazesi kalktığına dikkati çeken Arınç, şöyle devam etti: ''Şimdi Türkiye bu gerçeği yaşarken, bu örgütün sözcülüğünü yapan insanlar, AK Parti'ye düşman olmuşken, Başbakanlık'ın koruma araçlarına, polise karşı kurşun yağdırırken, Başbakanımız büyük bir cesaret ve kararlılıkla Hakkari'ye giderek, 'Ben buradayım, devlet burada, hükümet burada. Elinden geleni arkana koyma' diyebiliyorsa bu büyük bir başarıdır.'' ''Bugün PKK'nın da terör örgütünün de hedefinde sadece AK Parti vardır'' ifadesini kullanan Arınç, ''Taşlanan binalar bizimdir. Bombalanan il binaları bizimdir. Her gün baskıyla kaçırılan, dövülen adaylar bizim adaylarımızdır. Peki bu CHP ve MHP bu güne kadar bizi terör örgütüyle bir arada göstermiyor muydu? Bizi terör örgütüyle müzakere eder konumda tutmuyor muydu? 'Vatanı, milleti böldüler, eyvah mahvolduk' diye dert yanmıyorlar mıydı? Şimdi bakınız Kılıçdaroğlu, Hakkari'ye gidince güller saçtılar, kırmızı halı döşediler. Belediye binasını baştan başa yıkadılar ve BDP herkese ilan etti. 'CHP mitingine katılacaksınız, alkış yapacaksınız, destekleyeceksiniz' diye. Bu ne iştir arkadaşlar? Bunu anlayabiliyor musunuz? Ve çıktı o Bay Kemal kürsüde dedi; KCK davasından dolayı tutuklamalar çok kötüdür, bunları lanetliyoruz. Ve gidiyor başsavcıya hesap sorar gibi ''Niye buranın belediye başkanını tutukladın? Bu KCK davası nereden karşımıza çıktı?' diyor. Genel aftan bahsediyor Batman'da olduğu gibi. Yanlış şeyler söylüyor'' dedi. Kılıçdaroğlu'nun ''Yerel yönetimde özerklik şartlarını kabul edeceğiz'' sözüne dikkati çeken Arınç, şöyle devam etti: ''Sanki hiç kimse bir şey bilmiyormuş gibi davranıyor. 1988'de imzalanan bu yerel yönetimler özerklik şartlarını Türkiye 8 tane itiraz koyarak imzaladı. Bu sebeple de yürürlüğe girmedi. Bunu Kılıçdaroğlu bilmez mi? Bilir. Ama nedir ki? BDP'den oy almayı, alkışlanmayı, AK Parti'ye tuzak kuranların kendisine gül saçması için onlara rüşvet dağıtmayı daha uygun görüyor. Biz bunların hiç birisine taraftar değiliz. Biz ülkenin bölünmesine, parçalanmasına, bayrağımızın yanına başka bir bayrak konulmasına razı değiliz.'' Herkesin ana dilini konuşması gerektiğini kaydeden Arınç, ''Ama Türkçenin yanında ikinci bir resmi dilin konuşulmasına hiç kimsenin evet diyeceğini tahmin etmiyoruz. Sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da birilerinin hoşuna gidecek sözler söyleyip terörle mücadelede ülkeyi zaafa uğratacak konuşmalar yapıyor. Ankara'da başka türlü, Hakkari'de başka türlü. Trabzon'da da 'Bu Fenerbahçe'yi şampiyon yapan aslında hükümettir, ben Trabzon tarafındayım' deyip oy devşirmeye kalkıyor. Çorum'da 'Çorumspor'u küme düşüren bu hükümettir' diyor. Yani Allah saklasın buralara gelsin, Milletspor'u da Süper Lig'e çıkaracağım derse inanmayın sakın ha. Bu adamın ne yapacağı, ne söyleyeceği belli değil'' diye konuştu. Kendi dönemlerinde sosyal devlet olmanın gereğini yaptıklarını ifade eden Arınç, ''Sen 600 lirayı İstanbul'da dağıtacağına bugün CHP Büyükşehir Belediyesi olan İzmir'de niye dağıtmıyorsun? Nereden bulacaksın ayrıca bu parayı da dağıtacaksın? Senin kaynağın ne, bütçeye ne kadar para koyacaksın? 'Orasını karıştırma, benim adım Kemal' diyor. Yani Karagöz ve Hacivat kadar insanı güldürecek cevap. Benim adım Kemal, ne olmuş yani benim adım da Bülent, onun adı Ahmet, bunun adı da Mehmet'' ifadesini kullandı. Bir vatandaşın ''Benim adım da Kemal'' demesi üzerine cevap veren Arınç, 'Abi sana inanırım da ona inanmam. 'Benim adım Kemal', ezberletmişler belliki. Benim adım şu veya bu demekle olmaz. Bu ülke, ülkede yer edecek insanlardan ciddiyet ve kararlılık ile hesap ve kitap ister'' dedi.