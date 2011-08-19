-"PKK, Türklerden çok Kürtlere zarar verdi" İSTANBUL (A.A) - 19.08.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, terör örgütü PKK'nın en fazla Kürt halkına zarar verdiğini belirterek, ''Bugün hepimizin içini acıtan şehit haberleri bu ülkenin birlik ve beraberliğine inanmış Kürt kardeşlerimizi de rahatsız ediyor'' dedi. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı Gençlik Kolları tarafından Eyüp'teki Ensar Konağı'nda düzenlenen sahur sohbetinde konuşan Bağış, gençlikten çok umutlu olduğunu belirterek, ne yaptığını bilen, emin adımlarla ilerleyen bir gençliğin yetiştiğini söyledi. Türkiye'nin AB sürecine de değinen Bağış, şunları kaydetti: ''2002'den 2004 yılına kadar olan süreçte Türkiye'de çok ciddi reformlar yapıldı. DGM'ler lağvedildi. YÖK'te düzenlemeler yapıldı. TRT 6 yayın hayatına başladı. Bugün Türkiye her zamankinden daha çağdaş bir ülke konumuna geldi. Doğudaki ülkeler kadar batıdaki ülkeler de bize imrenerek bakıyor. Bugün Türkiye'nin Başbakanı yanında sanatçılarla Somali'ye gidiyorsa, bütün dünyanın vicdanını rahatsız eden açlığa karşı net bir tutum ortaya koyuyorsa, Türkiye farklı bir boyuta gelmiştir. Türkiye'nin sanatçıları Başbakanları ile Somali'ye gidiyorsa bu bir özgüvendir. Türkiye bugün siyasetçisi, iş adamı ve sanatçısıyla dünyanın kronik bir sorununa çare olmaya gidiyorsa ve dünyaya 'Açlığa nasıl seyirci kalabiliyorsunuz?' diyorsa Türkiye farklı bir boyutta oynuyor demektir. Eğer Türkiye 2023'ün güçlü bir ülkesi olacaksa bizim bu güçlü duruşu sergilememiz lazım '' Türkiye'de AB konusunda vatandaşlarda bir burukluk olduğunu belirten Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Son yapılan bir ankette, 'Sizce AB Türkiye'ye karşı samimi mi?' diye sorulduğunda 'Samimi' diyenler yüzde 8'i geçmedi. İşimiz kolay değil ama Türkiye için reformları gerçekleştirmek önemli. Yıllardır sivil iradeyi temsil eden Başbakanlar, YAŞ toplantılarında kendi emrindeki bir bürokratla aynı seviyede oturmak zorunda kaldılarsa o AB süreci açısından bizim bir eksikliğimizdi. Reformları kendimiz için gerçekleştirmemiz lazım. Bizim aramızdaki ön yargıları kırmamız lazım. Bugün hepimizin içini yakan bir terör belası var. Doğudan şehit haberleri gelirken her birimizin içi sızlıyor. AB'ye karşı olan bu kırgınlığın en önemli sebebi terörle mücadelede istediğimiz desteği alamamaktır. Bir siyasi partinin kendisini mecliste ifade edebilmesine rağmen o ülkenin ordusuna mermi sıkmasının ne kadar yanlış olduğunu da bizim anlatabilmemiz lazım. Kendini mecliste temsil eden bir düşüncenin artık silah taşıma hakkı yoktur, olamaz. PKK bizim insanımıza kurşun sıkıyor ama en az bize olduğu kadar Avrupa'ya da zarar veriyor. PKK sadece bir terör örgütü değil, aynı zamanda çok büyük uyuşturucu şebekesidir. Bizim gençlerimize mermi sıkarken Avrupa'nın gençlerinin de eroin ve kokainle hayatını karatıyor. Bu sadece bizim sorunumuz değil.'' Bağış, vize konusunun da Türk halkı için önemli bir sorun olduğunu belirterek, Türkiye'nin AB ülkelerine vize alarak gitmesinin bir saçmalık ve hukuksuzluk olduğunu söyledi. Türkiye'nin AB sürecinde önemli bir sorunun da Kıbrıs ve fasıllar üzerindeki siyasi engeller olduğunu belirten Bağış, ''33 tane faslın 13'ünü açmış bulunmaktayız. Ancak Kıbrıs meselesi yüzünden hiçbir faslı kapatamıyoruz. 20 faslın 17'si üzerinde siyasi engeller devam ediyor. 'Bizim için fasılların değil zihinlerin açılması önemli' diyoruz ve biz kendimiz için reformları hayata geçiriyoruz'' dedi. -Sorular- Katılımcıların sorularını da cevaplandıran Bağış, ''PKK ve Kürt meselesini anlama konusunda neden üniversitelerde bölümler açılmıyor?'' şeklindeki soruya şöyle cevap verdi: ''10 yıl evvel bu ülkede üniversitelerde kürdoloji bölümünün kurulacağı, devlet televizyonunda Kürtçe yayın yapılacağı söylense gülünürdü. Kürtçe eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayınlanacağına kimse inanmazdı. Bugün Kürt meselesinde bir adım atılmışsa bu AK Parti sayesindedir. Bir siyasi hareket kendini mecliste dahi temsil edebilecek güçte iken bu devlete silah sıkmasının izahı yoktur. Kendi adına barış ve demokrasi diyen ama ne barışa, ne demokrasiye hizmet etmeyen zihniyetin oturup 'Biz nerede hata yaptık?' demesinin zamanı gelmiştir. Çünkü milletin sabrı tükeniyor. PKK'nın en çok zarar verdiği, bu ülkenin Kürt vatandaşlarıdır. PKK, Türklerden çok Kürtlere zarar vermiştir. Bugün hepimizin içini acıtan şehit haberleri bu ülkenin birlik ve beraberliğine inanmış Kürt kardeşlerimizi de rahatsız ediyor. Biz onun için diyoruz ki; teröriste karşı anladığı dilden cevap vereceğiz ama bu ülkede milli birlik ve beraberlik projemizden de vazgeçmeyeceğiz.'' Bağış, ''Başkanlık sistemiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna ''Başkanlık sistemi Türkiye'yi uçurur. Başbakanın illa da 'başkanlık sistemini getirelim' diye bir iddiası yok. Sakın muhalefetin bu konudaki söylemlerine kulak asmayın. Bizim bir ısrarımız yok ama Türkiye'de bu konuyu tartışmanın zamanı gelmiştir. Muhalefet diyor ki; 'Başkanlık sistemi gelirse Türkiye'de dikta rejimi gelir'. Yok böyle bir şey'' şeklinde cevap verdi. ''Kadına yönelik şiddet konusunda ne düşünüyorsunuz?'' diye sorulan Bağış, ''Kadına karşı şiddetin tasvip edilecek bir yanı yok. Bizim bu hastalığı kendi irademizle tedavi etmemiz gerekir'' dedi.