-"PITBULL'U İNSANLAR SALDIRGANLAŞTIRIYOR" İSTANBUL (A.A) - 03.08.2011 - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Dodurka, Pitbull cinsi köpeklerin aslında diğer köpeklere göre daha saldırgan değil, daha az saldırgan olduğunu belirterek, ''Pitbullu insanlar saldırganlaştırıyor'' dedi. Bağcılar'da Pitbull cinsi köpeğin 9 yaşındaki kız çocuğuna saldırarak yaralaması ve ardından öldürülmesine ilişkin değerlendirme yapan Prof. Dr. Dodurka, son dönemlerde farklı köpek ırklarından kaynaklanan birçok köpek saldırısı yaşandığını, bunların da ağır vakalar olduğunu, ancak bu saldırıların hiç birinin haber olarak yayımlanmadığını söyledi. Kötü bir şöhrete sahip sansasyonel bir köpek olması nedeniyle Pitbull saldırılarının daha fazla gündemde kaldığını dile getiren Dodurka, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Pitbull, kuvvetli bir köpek olduğu için saldırılarında ağır yaralanmalara sebep oluyor. Pitbull cinsi köpekler asla diğer köpeklere göre daha saldırgan değil, fakat daha kuvvetli. Bu noktayı daha iyi ayırt etmek lazım. Bunun için Pitbull'a karşı özel bir korunma yöntemi yok. Korunma yöntemi şudur; Pitbulllar kuvvetli köpekler olduğu için sahiplerinin bilinçli, eğitimli kişiler olması gerekir. Her şey sahibine bağlıdır. Diğer ülkelerde olduğu gibi Pitbull'a bakabilecek kişilere izin verilirse Türkiye'de de hiçbir sorun kalmaz.'' -''BİLİNÇLİ İNSANLARIN ELİNDE SORUN TEŞKİL ETMEZ''- Avrupa ülkelerinde bu ırktaki hayvan sahiplerinin sertifika aldığını ifade eden Dodurka, şunları kaydetti: ''Kişi yazdığı dilekçeyle bu köpeğe bakma amacını ve niye bu köpeği seçtiğini belirtiyor. Daha sonra köpeğe bakacağı yerin uygunluğuna bakılıyor. Köpeğin yaşayacağı alandaki çitin uzunluğunun en az 2 metre uzunluğunda ve parmak giremeyecek kadar aralıklı olması gerekiyor. Kişinin eğitimli ve daha önce suç işlememiş olmasına, ayrıca yaşına bakılıyor. Türkiye'de Pitbull ırkı yasaklanınca bilinçli insanlar almamaya başladı, ancak merdiven altı üretimler arttı. Bilinçli olmayan, kural tanımayan insanların elinde Pitbullar çoğalmaya başladı. Bu duruma gelmek çok tehlikeli. Bu insanların elinde bu köpek tehlikeli olabiliyor. O yüzden bu köpek ırkı yasaklandığında korkum bilinçsiz insanların bunu sahiplenmesi ve sorunların artmasıydı. Yoksa bilinçli insanların elinde bu köpek zaten bir sorun teşkil etmez.'' -''PITBULL ÇOCUKLAR İÇİN İDEAL KÖPEKTİR''- Prof. Dr. Dodurka, ''Pitbull, aslında diğer köpeklere göre daha saldırgan değil, daha az saldırgandır. Pitbullu insanlar saldırganlaştırıyor'' dedi. Pitbullar ağrı eşikleri son derece yüksek olduğu için kolay kolay tepki vermediklerini anlatan Dodurka, ''Bu nedenle Pitbull çocuklar için ideal köpektir diyoruz. Çünkü çocuğun bilinçsizce yaptığı acı verecek hareketlere karşı tepkisizdir, duymaz çünkü. Çocuklarla da çok dost bir hayvandır. Bazı ülkelerde 'dadı köpek' olarak değerlendirilir. Kuvvetli bir köpek olduğu için serserilerin ellerinde, serseri bir köpek oluyor'' diye konuştu. Hiçbir köpeğin bir insana durup dururken saldırmayacağını belirten Dodurka, ''Saldırıya yönlendirecek bir hareket olduktan sonra ufacık terrierler bile çok saldırgan olabilir ki literatürde terrierlerden kaynaklanan ölüm vakaları var insanlarda. Mutlaka bir saldırı sebebi vardır. Pitbull, durduk yere saldırmaz. Hatta Pitbullu öyle bir melezlemişler ki; insanlara saldırmasın, diğer köpeklere saldırsın, böylece dövüş köpeği olsun. İnsanlara saldırganlık eğilimi zayıflatılmış bir köpek ırkıdır bu'' dedi. Amerikan Pitbull köpeği olarak geçen bu ırkın pit adı verilen arenalarda köpeklerle dövüştürülmek için üretildiklerini anlatan Dodurka, ''Pitbullar, bu arenalarda hakemlere ve diğer insanlara saldırmıyor, yalnızca köpeklere saldırıyor'' şeklinde konuştu. Saldırganlaşması için hiçbir köpeğe özel bir eğitim verilmesine gerek olmadığını dile getiren Dodurka, ''Sahibi dengesiz bir insansa köpek de dengesiz ve saldırgan olur. Bu kural bütün ırklar için geçerlidir. Hangi köpeği sahibi kötü eğitirse, o köpek saldırgan olur'' dedi. -''MERDİVEN ALTI ÜRETİM YAYGIN''- Türkiye'ye Pitbull ihracatının yasaklandığını, ancak kaçak yollarla da yurda sokulduğunu belirten Dodurka, ''Türkiye'deki merdiven altı üretim o kadar çok ki yurt dışından gelmesine gerek yok. Buna talip olan kişilere baktığımızda korkunç kişiler'' diye konuştu. Dodurka, Pitbulların Türkiye'de de Amerika'daki gibi dövüş amaçlı kullanıldığını, hatta bir fabrikada Pitbulların kaslarını güçlendirmek için amacıyla getirilen cihazlar gördüğünü söyledi. Prof. Dr. Dodurka, ''Dövüş rantını engellemedikten ve bilinçli kişilere bakma müsaadesi verilmedikten sonra bu hadiseler devam edecektir. Yasaklar bunun çözümü değildir, çünkü yasaklar insanları merdiven altı üretimlere itmektedir'' dedi. Köpek saldırısı için her ortama uygun standart bir korunma yönteminin olmadığını dile getiren Dodurka, şunları söyledi: ''Saldırgan bir köpekle karşılaşıldığı zaman onunla göz teması yapmadan yavaş hareketlerle kaçmadan yön değiştirmek, köpek uzaktaysa yere çökmek bir korunma yöntemi olabilir. Köpek yakındaysa yere çökmek, ani bir hareket olduğu için tahrik edici olabilir. Bunların içinde en uygunu kaçabiliyorsanız kaçmak. Ancak tabii ki köpekler hızlı koşuyor. Sakin davranmak, kontrolü kaybetmeden yön değiştirmek, çığlık atmamak gerekiyor. Bunlar yüzde 100 çözüm olmayabilir.''