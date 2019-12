-"PIRLANTADA VERGİ YOK, MAZOTTA VERGİ VAR" DÜZİÇİ (A.A) - 02.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "pırlantada vergi yok, mazotta en ağır vergi var. Böyle şey olur mu? Bu nasıl memleket? Kefen bezinde vergi var, pırlantada yok. Sonuna kadar halkın çıkarları için mücadele edeceğiz, halkı zenginleştireceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, seçim otobüsü üzerinden halka hitap ederken, ''Düziçi seninle gurur duyuyor'' şeklindeki tezahüratlar üzerine, ''Hiç merak etmeyin, 13 Haziran sabahı bütün Türkiye Düziçi ile gurur duyacak'' dedi. Halkın iktidarını kurma ve hiç bir evde hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğine dair vatandaşa söz verdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Esnafın, işçinin, köylünün, emeklinin, toplumun her kesiminin sorunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorunu olacak'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, doğulusuyla, batılısıyla, her insanı sevdiklerini belirterek, ''Bütün vatandaşlarımıza hizmet etmek istiyoruz. Türkiye'de her şey var, eksik olan temiz siyaset. O temiz siyaseti de sizin oylarınızla iktidara taşıyacağız inşallah.'' dedi. Düziçi'nin haksızlığa boyun eğmediğini, alın terine önem verenlerin, düzgün insanların var olduğunu ve köy enstitülerini başarıya taşıyan bir ilçe olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, ''Halka sözüm var, ne olursa olsun halka doğruyu söyleyeceğim. Çünkü Türkiye yalandan bıktı. Bizim güvencemiz sizsiniz, halktır. Hiçbir yerden talimat almam, ne ABD'den ne Rusya'dan sizden alırım. Halk için çalışacağız, halk için üreteceğiz. Gücümüzü birleştirip yolumuza devam edeceğiz'' şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, halka bir sözünün olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Bu ülkede tüyü bitmemiş yetim hakkını yiyenlerden sizin adınıza hesap sormak benim boynumun borcu. Yırtık ayakkabıyla siyasete girdin, dünyanın en zengin başbakanı oldun, bunların hesabını soracağım. Pırlantada vergi yok, mazotta en ağır vergi var. Böyle şey olur mu? Bu nasıl memleket? Kefen bezinde vergi var, pırlantada yok. Sonuna kadar halkın çıkarları için mücadele edeceğiz, halkı zenginleştireceğiz.'' Kılıçdaroğlu, bir partilinin çocuğunun eğitim parasını alamadığını söylemesi üzerine, ''Yandaşa var, vatandaşa yok. Bizde yandaş yok, vatandaş var. Sorunlarınızı çözünceye kadar yatağa başımı koymayacağım. Siyasete sizin sorunlarınızı çözmek için girdim. 12 Hazirana az kaldı'' dedi. İktidarlarında hiç kimseyi ötekileştirmeyeceklerini, alın terine değer vereceklerini ve gençlerin umutlarını söndürmeyeceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, halka hitabının ardından MHP'li Düziçi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı'yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Kılıçdaroğlu, ziyaret sırasında, bir gazetecinin, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki operasyonu hatırlatması üzerine, ''Kayseri belediyesinde toplanan rüşvetlerle ilgili Başbakan'a defter gönderdim bir şey yaptı mı acaba Başbakan?'' diye yanıt verdi.