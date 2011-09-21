-"Piri Reis" Akdeniz'de görev bekliyor ANKARA (A.A) - 21.09.2011 - Petrol sondajının yapılabilmesi için gerekli sismik araştırmaları (deniz tabanın ve altının incelenmesi) yapabilecek Türkiye'nin tek gemisi olma özelliğine sahip ''K. Piri Reis'' onay verilmesi durumunda Akdeniz'de araştırma yapmak için göreve hazır. Kıbrıs Rum yönetiminin Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama girişimlerine tekrar başlaması, Türkiye'nin sismik araştırma yapan gemilerini de yeniden gündeme getirdi. 1974 yılında Ege Denizi'ndeki petrol arama çalışmalarını yürüten yabancı bandıralı bir geminin, İzmir Körfezi açıklarında uluslararası baskılar üzerine çalışmaları yarıda bırakması yerli bir araştırma gemisine sahip olma fikrini de ortaya çıkardı. Arama kurtarma ve mayın taramada kullanılan ''Hora'' gemisine Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra araştırma ekipmanları monte edilmesiyle, Türkiye ''Sismik 1'' adı verilen sismik araştırma gemisine sahip oldu. Yıllarca MTA bünyesinde Ege, Marmara ve Karadeniz'de yüzlerce bilimsel araştırmaya yürüten ''Sismik 1''in geçtiğimiz yıllarda İTÜ Denizcilik Fakültesine bağışlanmasının ardından ise Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü bünyesinde çalışmalar yürüten ''K. Piri Reis'' Türkiye'nin sismik çalışma yapabilecek tek gemisi unvanını aldı. ''K. Piri Reis''in bugüne kadar ''Güney Akım Doğal Gaz Geçiş Güzergahı Etüdü'' ve ''Türkiye'nin Demersal Balık Stoklarının Belirlenmesi Projesi'' başta olmak üzere 200'ün üzerinde çalışmayı başarıyla gerçekleştirdiğini belirten DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Avni Benli, şunları kaydetti: ''Piri Reis, Türkiye'de bilimsel deniz araştırmaları yapmak için inşa edilen ilk gemi. 15-20 gün aralıksız seyir yapabilme kapasitesine sahip bu gemimiz, gelişmiş iletişim imkanlarına, oşinografik, biyolojik, jeolojik-jeofizik ekipmanlar ile iyi bir laboratuvara sahip. Gemimizin bu yıl modernize edilmesiyle de daha çok veri toplama imkanına kavuştuk. Elimizdeki bu imkanları ülkemiz için kullanmaya her an hazırız. 'KKTC Karasuları Ekolojisin Araştırılması Projesi'ni yürüttüğümüz için Kıbrıs açıkları bildiğimiz bir coğrafya. Görev verilirse yine gideriz.'' -''Önemli bilgiler elde edilebilir''- Türkiye'nin çevresindeki denizlere kıyısı olan ülkelerle yaşadığı kıta sahanlığı sorunlarının çözümünde bilimsel ve teknik verilerin önemini vurgulayan Benli, ''Denizlerimizde kapsamlı bir araştırma yapmamız zorunludur. Piri Reis Araştırma Gemisi ile bugüne kadar Ege ve Karadeniz'de olduğu gibi, Doğu Akdeniz'in bir kısmından da önemli veriler elde edildi. Bu alanın eksik kalan kısımlarında önceki çalışmaların ışığında araştırmalara devam edilmeli. Bu gerçekleşirse başta doğal kaynaklar olmak üzere önemli bilgiler elde edilebilir'' dedi. Rumların asıl amaçlarının petrol bulmanın yanında Kıbrıs Adası'nda ve Doğu Akdeniz'de hakimiyet kurmak olduğunu belirten Prof. Dr. Benli, şöyle konuştu: ''Rumlar 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması yaparak bölgede bizim elimizi zayıflatmanın peşinde. Bunun içinde vakit geçirmeden bölgedeki son durumdan avantaj elde etmenin yollarını aramalıyız.''