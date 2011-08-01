-"PİKNİK ALANI DEĞİL HASTANE BAHÇESİ" ŞANLIURFA (A.A) - 01.08.2011 - Şanlıurfa'da hasta refakatçileri, sıcak hava nedeniyle ziyaretçilerini akşam hastane bahçesinde kabul ediyor. Refakatçiler geceyi de hastane bahçesinde yere serdikleri battaniyelerin üzerinde uyuyarak geçiriyor. İlçe ve köylerden tedavi için kent merkezindeki hastanelere gelen hasta yakınları, gündüz 45 dereceye yaklaşan sıcak havanın etkili olduğu kentte, güneşin batışından sonra hastane bahçesindeki kamelyalarda veya yerlere serdikleri kilim, halı ve yastıkların üzerinde ziyaretçilerini kabul etmeye başlıyor. Hasta ziyaret geleneklerinin yoğun olduğu kentte, kalabalık gruplar halinde gelen misafirlerini gece geç saatlere kadar hastane bahçesindeki açık alanda kabul edip, termoslarla getirdikleri çay ve kahve gibi ikramlarda bulunan hasta yakınları, son misafirlerini de uğurladıktan sonra serdikleri battaniyelerle açık alanda yatarak, geceyi geçiriyor. Hastane yönetimince asılan ''Sağlığınız için yerlere oturmayınız'' tabelalarına aldırış etmeden bahçeyi kullanmaya devam eden vatandaşlar, hastalarının başında sırayla beklediklerini, misafirlerini de dışarda kabul ettiklerini anlattı. Yerlerde oturmanın çok sağlıklı olmadığını bildiklerini, ancak sıcaklardan korunup, misafirlerini kabul etmek için başka bir yol bulamadıklarını ifade eden hasta yakınları, geceyi de burada geçirdiklerini dile getirdiler.