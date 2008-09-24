"Photokina" 2008 Köln'de

Dünyanın tanınmış markaları fuarda son teknoloji ürünlerini sergileme olanağı buluyor. Türkiye'den de fuarda albüm ve çerçeve dallarında 6 firma yer alıyor.



Fuarda sergilenen yeni nesil dijital fotoğraf makinelerinde, fotoğrafçılara yol göstermeleri, bilgi vermeleri, deklanşörü kendiliğinden devreye sokmaları, belgeleri arşivlemeleri ve fotoğraflarda görünen tüm kusurları ortadan kaldırmaları gibi özellikler dikkati çekiyor.



Firma yetkilileri "Dijital fotoğrafçılık, şu anda en çok büyüyen sektör" şeklinde açıklamalarda bulunurken, dünyaca tanınan Fujifilm üç boyutlu yeni fotoğraf makinesini görücüye çıkarttı. İki objektifle çalışan bu makine, üç boyutlu fotoğrafların yanı sıra yine üç boyutlu video filmleri çekme özelliğine sahip bulunuyor.



Kısaca GPS adı verilen uydu konumlama sistemiyle uyum halinde çalışan ve kablosuz internete bağlanma özelliğiyle "ziyaret edilmesi gereken yerler" hakkında bilgi veren dijital makineler de bu yıl fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak ürünler arasında bulunuyor.



Fuarda ayrıca, 60 milyon piksel çözünürlüğe sahip dijital fotoğraf makineleri stantlardaki yerlerini aldı.



Köln'de 6 gün sürecek fuara 49 ülkeden yaklaşık bin 500 firma katılıyor.