-"PEMBE KÖŞK" ZİYARETE AÇILIYOR ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - ''Pembe Köşk'' olarak bilinen Türkiye Cumhuriyetinin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Evi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yarın ziyarete açılacak. İsmet İnönü Evi, 20 Nisan-24 Mayıs tarihleri arasında her gün 10.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Her yıl iki kez ziyarete açılan ve her seferinde değişik konuların işlendiği müzede bu yıl, ''23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'' konulu fotoğraf ve belgeler sergilenecek.