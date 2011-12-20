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Yaşam

"Park Et Devam Et" Projesi İSTANBUL (A.A)

20 Aralık 2011 19:23

-"Park Et Devam Et" Projesi İSTANBUL (A.A) - 20.12.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik yoğunluğunun azaltılmasına yönelik uyguladığı ''Park Et Devam Et Projesi'' kapsamında günde 10 bin sürücünün araçlarını İSPARK noktalarına bırakarak, toplu ulaşımla yoluna devam ettiği bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Türkiye'de ilk kez uyguladığı proje, trafik yoğunluğunun azaltılmasına önemli derecede katkı sağlıyor. Her gün yaklaşık 90 kilometre araç konvoyunun trafikten çekilmesini sağlayan proje, kent genelinde trafiğin yoğun olduğu 29 noktada 10 bin araç kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verirken, önümüzdeki günlerde 422 araçlık Sarıyer Hacıosman Metro Yeraltı Otoparkı da projeye dahil edilecek. Toplu taşıma istasyonlarına yakın noktalarda düşük ücretli otopark uygulaması olan ''Park Et Devam Et'' sisteminden günde yaklaşık 30 bin kişi yararlanıyor. Araç sürücülerine pek çok açıdan yarar sağlayan projeyle, aracını ''Park Et Devam Et'' otoparklarına çeken sürücüler metro, metrobüs, İDO ve diğer toplu taşıma araçları ile gideceği yere en kısa sürede ulaşırken, İSPARK'ın Acıbadem Otoparkına aracını bırakan bir sürücü, metrobüs ile Avrupa yakasına geçtiğinde trafiğe takılmadan işini bitirip kısa sürede dönebiliyor ve İSPARK'a günde sadece 3 lira ödüyor. Sürücülerin daha az yakıt kullanarak tasarruf da yaptığı projeyle, ekonomiye yıllık yaklaşık 10 milyon lira geri kazandırılıyor. ''Park Et Devam Et'' otoparklarının kullanımı ile çevreye karbondioksit yayılımı da azaltılarak daha temiz bir çevrenin oluşmasına katkı sağlanıyor.

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