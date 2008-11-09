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Yaşam

"Papazlar evlenebilir!"

İngiliz Katolik Kilisesi'nin başkan adaylarından McMahon, papazların evlenmesini yasaklayacak doktrinsel bir sebep olmadığını söyledi.

09 Kasım 2008 02:00

İngiliz Katolik Kilisesi'nin başkan adaylarından Nottingham Başpiskoposu Malcom McMahon, papazların evlenmesini yasaklayacak doktrinsel bir sebep olmadığını söyledi.

Sunday Telegraph gazetesine demeç veren McMahon, Katolik rahiplerin evlenmemesinin bir disiplin kuralından kaynaklandığını, ancak doktrinsel olarak buna bir mani olmadığını belirtti.

Azizlere ve Hz. Meryem'e diğer kiliselerden daha fazla kutsiyen veren Katoliklerin resmi kurallarına göre, sadece erkekler papaz olabiliyor.

Evlenmeleri ve cinsel ilişkide bulunmaları yasak olan Katolik papazlar boşanmaya, kürtaja ve suni döllenmeye de karşılar.

Ancak McMahon, hem papaz, hem de eş sahibi olmak isteyen papazların ikilemde kaldığını belirterek, "Evlilik, onların mesleklerini engellememeli. İlla evlenmek istiyorlarsa, papazlık rütbesi verilmeden önce bunu gerçekleştirmeliler" yorumunu yaptı. İngiltere'de her yıl 150 binden fazla kişi papazlığı bırakarak evlenmeyi tercih ediyor.

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