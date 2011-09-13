-"Pantolon yasağı" kalkıyor TBMM (A.A) - 13.09.2011 - Kadın milletvekillerinin pantolon giyme zorunluluğu, yeni yasama yılında kalkıyor. Meclis tatile girmeden AK Parti Ordu Milletvekili İhsan Şener ile Kocaeli Milletvekili Sibel Gönül'ün, kadın milletvekillerinin TBMM Genel Kurulunda pantolon giyebilmesi için verdiği İçtüzük değişikliği teklifi, 1 Ekim'den sonra gündeme alınacak. AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, teklifin ilk yasalaşacak düzenlemelerden biri olacağını belirterek, tüm grupların da desteği olduğunu söyledi. Teklif, TBMM İçtüzüğü'nde ''kadınların tayyör'' giymesinin yanı sıra ''ceket ve pantolon giymesi''ne de imkan tanıyor. Teklifle İçtüzüğün ''kıyafet'' başlıklı 56. maddesindeki ''bayanlar tayyör giyerler'' şeklindeki ifade, ''kadınlar tayyör ya da ceket ve pantolon giyerler'' şeklinde değiştiriliyor. Teklifin gerekçesinde, Genel Kurul çalışmalarının zaman zaman uzun ve yorucu olduğu, bu yorucu mesai içinde özellikle kadın milletvekillerinin daha rahat kıyafetlerle çalışmalara katılımın sağlanması yönündeki taleplere işaret edilerek, ''Son dönemde İçtüzük'teki kıyafete ilişkin hükümler, kadın hakları bağlamanda eleştiri konusu yapılmaktadır. Ayrıca bazı durumlarda milletvekillerinin farklı kıyafet tercihlerinde bulunması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır'' denildi. Gerekçede, kadın devlet memurlarının etek giyme zorunluluğunun mevzuat değişikliğiyle kaldırıldığı, kumaş pantolonla görevlerini yapabilmelerine imkan sağlandığı hatırlatılarak, teklifle kadın milletvekillerinin de ceket ve kumaş pantolon ile görevlerini yerine getirmelerine imkan tanındığı belirtildi. Teklifte, İçtüzük'teki ''bayan'' ibaresinin de yaygın olarak kullanılan ve mevzuata uygun olan ''kadın'' ibaresiyle değiştirilmesi de yer alıyor.