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Yaşam

"Pamukkale" Avrupa birincisi ANKARA (A.A) 

03 Kasım 2011 19:56

-"Pamukkale" Avrupa birincisi ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü, Türkiye'nin tanıtım afişlerinden ''Pamukkale posteri'' Avrupa bölgesi birincisi seçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Dünya Turizm Örgütünün Güney Kore'nin Gyeongju kentinde 8-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 19. genel kurulunda, ''2011 Vettor Giusti Ödülü'', Pamukkale posterine verildi. Ödül, Tokyo Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından teslim alındı.

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