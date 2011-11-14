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Yaşam

"Paketlenmiş, gıdalara ihtiyacımız var" VAN (A.A)

14 Kasım 2011 17:56

-"Paketlenmiş, gıdalara ihtiyacımız var" VAN (A.A) - 14.11.2011 - Van Valisi Münir Karaloğlu, gönderilecek yardımlara ihtiyaçları olduğunu belirterek, ''Özellikle paketlenmiş, dağıtımı kolay gıdalara ihtiyacımız var'' dedi. Karaloğlu, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk ile görüşmesinde yaptığı açıklamada, ''yardımlara ihtiyaçları olduğunu'' söyledi. Şehirde açık lokanta ve iş yerlerinin neredeyse olmadığını, bazı fırınların ve iş yerlerinin yavaş yavaş açılmaya başladığını vurgulayan Karaloğlu, ''Şu anda insanların cebinde parası olsa dahi gidip satın alabilecekleri yer bile yok. Onun için gıdaya da ihtiyacımız var. Özellikle paketlenmiş, dağıtımı kolay gıdalara ihtiyacımız var'' diye konuştu. -AA Genel Müdürü Öztürk- AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk de, depremin, Türkiye'nin her tarafından bir kenetlenmeye ve dayanışmaya vesile olduğunu belirterek, ''Bu açıdan biraz teselli oluyoruz. Ama gerçekten oradaki kardeşlerimizin üzüntülerini biz Ankara'da, İstanbul'da beraber paylaşıyoruz'' dedi. Deprem bölgesinde koordinasyon işinin zor olduğunu ifade eden Öztürk, 1999 yılındaki depremi Sakarya'da yaşadığını, orada gazetecilik yaptığını ve aynı zamanda ailesinin deprem mağduru olduğunu anımsatarak, ''O yüzden bu sıkıntıları yakından yaşıyoruz, biliyoruz'' diye konuştu. Kemal Öztürk, Anadolu Ajansı olarak hem sosyal sorumluluk bilinciyle, hem de buradaki görevlilerin işlerini kolaylaştıracak, vatandaşların ihtiyaçlarını duyuracak haberler yapmaya çalıştıklarını belirterek, depremin ilk gününden itibaren Van'da bulunan 10 kişilik AA ekibinin, ailelerinin de mağdur olmasına karşın çok başarılı bir habercilik yaptığını söyledi. Bundan sonra da Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen AA muhabirlerinin bölgede çalışmaya devam edeceğini ifade ederek, basın mensuplarına verilen destek ve sağlanan imkanlar dolayısıyla  Münir Karaloğlu'na teşekkür etti. Öte yandan yetkililer, deprem bölgesine, kullanılmış ve ikinci el eşya gönderilmemesi konusunda duyarlı olunmasını istedi.

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