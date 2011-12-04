-"Özürlü kardeşlerimizi hayata bağladık" BURSA (A.A) - 03.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Özürlü ve engelli kardeşlerimizin acılarını kaldırdık, onları hayata bağladık, geçimlerini sağladık'' dedi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonunda düzenlediği ''Evde Hasta Bakım Hizmetleri 3500 Kişiye Hizmet Vermenin 1. Yılı Ödül ve Plaket Töreni''ne katılan Arınç, evde bakım hizmetlerinin büyük bir insani hizmet olduğunu ve hasta yakınlarının bundan dolayı çok memnun olduğunu söyledi. Arınç, bugünün ''Dünya Özürlüler Günü'' olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti: ''İstatistikler gösteriyor ki, Türkiye'de 8 aileden birinde doğuştan veya sonradan özürlü diyebileceğimiz yurttaşlarımız var. Bunlardan bir kısmı da aramızda. Geçmişte bu insanlar kaderlerine küsmüş, ümitlerini kesmiş, her gün ızdırap içinde yaşar ve teselliyi ağlamakta bulurdu. Çok şükür hükümetimiz döneminde özürlü kardeşlerimize iş bulunmasından birçok konuya kadar sosyal devletin gereği yerine getirildi. Özürlü ve engeli kardeşlerimizin acılarını kaldırdık, onları hayata bağladık, geçimlerini sağladık. Bundan dolayı insanlar çok mutlu ve memnunlar.'' Herkesin bir gün engelli olabileceğine dikkati çeken Arınç, şöyle konuştu: ''Allah'ın işi, hepimiz engelli olabiliriz, olabilirdik. Dolayısıyla ülkemizin bir parçası olan bu güzel insanlara hepimizin elini uzatması lazım. Evde hasta yatağına bağlı bir kısmı özürlü veya hastalığı ilerlemiş vatandaşlarımızın da talepleri halinde kendilerine hizmet veriliyor. Bu iş parayla pulla yapılabilecek bir iş değildir. Yani önce kendim için söyleyeyim, bana deseler ki 'bunu sen yapacaksın, ücretinde bu', inanın yapamam. Biz 4 kardeşiz, babam içimizden birinin hep doktor olmasını isterdi. 3'ü yüksek mühendis oldu, ben hukukçu oldum. Doktor olamadık. Ama şimdi damadım doktor, hem de Bursa'da.'' Arınç, hasta görmeye bile vicdanının dayanmadığını dile getirerek, şunları söyledi: ''Bu, herkesin yapabileceği bir şey değil. Hani kan gördüğümde bayılmıyorum ama böyle hasta, yardım dileyen, gözleri gitmiş, ümidi kalmamış insanlara bir doktor olarak herhalde hizmet edemezdim. Herkes kendi yapabileceği işi yapmalı. Bu hizmetlerde altını temizlemekten, günlük sağlık hizmetleri vermekten ve onlara melek gibi koşmaktan zevk alan bu güzel insanlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Emin olun bu insanlar hastalardan ve yakınlarından alacakları dualar ile zaten inşallah cennetlerini garantilediler. Bu dualarla biz iktidar oluyoruz, bu dualarla insanlar ferah bulacaklar.'' Bu insanlara maddi, manevi destek olan insanların hayatı boyunca huzurlu yaşayacaklarından hiç şüphesinin olmadığına dikkati çeken Arınç, şunları kaydetti: ''Biz burada hastalarımıza ümit olabiliyorsak, hasta yakınlarımızın yükünü üzerlerinden biraz alabiliyorsak, onların yürekten yapacakları bir dua bizi ayağa kaldırır. Hiç şüpheniz olmasın. Bakın burada 7 milletvekili var, emniyet müdürümüz var, rektörümüz var, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin bey var, tüm idare müdürleri, sivil toplum örgütü üyeleri ve birçok kişi var. Hepsi bu akşam bu güzelliği görmek için geldiler. TRT'de engelli ve özürlü yurttaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için her türlü tedbirler alındı. Engelliler için programlar halen devam ediyor ve ampute futbol takımlarımızın maçlarını yayınlıyoruz.'' Engelli vatandaşlar için ayrılan bütçeye de değinen Arınç, ''Bu senenin bütçesi 350 katrilyon civarındadır. Bir kısmı açıktır ama bütçede biz şu ana kadar 4 katrilyon, bu önümüzdeki bütçeyle birlikte 6 katrilyonluk evde bakım hizmetini yurttaşlarımıza vereceğiz. Helal olsun, onların yüzünün gülmesi Türkiye'nin yüzünün gülmesidir'' diye konuştu.