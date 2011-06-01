-"ÖZÜR DİLENMEZSE ESKİ HALİNE GELMEZ" ANKARA (A.A) - 01.06.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'den özür dilenmedikçe ve tazminat ödenmedikçe, kimsenin Türk-İsrail ilişkilerinin eskisi gibi olmasını beklememesi gerektiğini söyledi. Davutoğlu, TGRT'de yayımlanan programda, İsrail'in Mavi Marmara saldırısı ve Gazze'ye yardım için Haziran sonunda yola çıkması beklenen ikinci filoyla ilgili soruları yanıtladı. "Ümit ederiz ki İsrail bu kez, uluslararası sularda böyle bir eyleme yönelmez ya da bu konuda provokatif açıklamalarda bulunmaz" diye konuşan Davutoğlu, İsrail'in kendisini uluslararası normların dışında, hukuktan üstün gördüğünü, bunun da hem bölge güvenliğini hem de İsrail'in kendi güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. İsrail'e bu hakkın tanınmış gibi göründüğünü ifade eden Davutoğlu, aksi halde İsrail'in "uluslararası sularda böyle bir eylemi yapma cüreti gösteremeyeceğini" kaydetti. Davutoğlu, "Doğu Akdeniz İsrail'e ait bir deniz değil. Bu hususun herkes tarafından bilinmesi lazım. 'Doğu Akdeniz'in her yerinde, istediğim gemiyi durdururum, istediğim gemiye müdahale ederim' anlayışı yerleşirse bunun Somali açıklarındaki korsanlık faaliyetlerinden farkı kalmaz" diye konuştu. -"REFAH SINIR KAPISI ARTIK AÇIK" Bütün ilgili tarafların bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Davutoğlu, Türkiye'nin de sivil toplum faaliyetlerini "mutlak olarak talimat vererek durduracak bir devlet anlayışı olduğu" varsayımının yanlış olduğunu söyledi. Geçen seneden farklı olarak, bir Filistin uzlaşısı gerçekleştiğini hatırlatan Davutoğlu, "İsrail'in olumlu gelişmelere gözünü kapatıp, Gazze'yi açık hava hapishanesi gibi tutmaya çalışması ve uluslararası toplumun buna seyirci kalmasını beklemenin mümkün olmadığını" vurguladı. Davutoğlu, Refah sınır kapısının artık açık olmasının da değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, sivil toplumun da bu gelişmeyi göz önüne alması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı, "Refah sınır kapısı artık açık, bizim bu kanalı kullanmaya da ağırlık vermemiz lazım" dedi. "Gazze'ye yardımların ulaşması ve ablukanın mutlaka kalkması lazım" diyen Davutoğlu, "Türkiye'den özür dilenmedikçe ve tazminat ödenmedikçe Türk-İsrail ilişkilerinin eski haline geleceğini kimse zihninden geçirmesin. Bu, kendi vatandaşlarımızın hukukunu korumak anlamında olmazsa olmaz bir şarttır" diye konuştu. Davutoğlu, İsrail'deki makul seslerin, insanlık onuruna ve insan canına önem veren çevrelerin seslerini yükseltmesi ve Türkiye ile daha fazla güvenliğin sarsılmasına izin vermemesi gerektiğini kaydetti. Dışişleri Bakanı, "Türkiye'nin, devlet olarak tutumunun net olduğunu herkesin görmesi gerektiğini" vurguladı. Gazze'ye yeni filonun engellenip engellenmeyeceği konusunda ise Davutoğlu, başka bir ülkenin yapmadığı şeyleri demokratik bir ülke olarak Türkiye'nin yapacağını düşünmenin yanlış olduğuna işaret etti. Davutoğlu, Suriyeli muhaliflerin Antalya'da düzenlediği toplantıyı da örnek vererek, bu konuda da Suriyeli muhataplarına aynı şeyi söylediklerini, Türkiye'de bir toplantı yapmak için izin alınması gerekmediğini söyledi. Güvenlik konusunda gerekli önlemlerin alınacağının altını çizen Davutoğlu, "Başka bir ülkenin yapmadığı bir şeyi Türkiye'nin yapacağını düşünmek doğru değil" diye konuştu. Türkiye'nin, bölgede artan ağırlığı konusunda değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Türkiye'nin çok şeffaf, ilkesel bir dış politika izlediğini kaydetti. "Türkiye kendisi bir süreci başlatıp yürütürse sonuna kadar arkasında durur düşüncesinin" artık yerleştiğini belirten Davutoğlu, başta çelişkili gibi görülen tutumlarda dahi sabırla, itinayla süreci yönettiklerini ve sonucunda karşılığını aldıklarını söyledi. Davutoğlu, "Araçları doğru koyduğumuzda, tanımladığımızda önünde sonunda süreç bizim kapımızın önüne geliyor. Şu anda, bölgede Türkiye'nin ciddi bir ağırlığı var ve bu ağırlığı, açık, şeffaf, ilkeli politikalarla sürdürmemiz lazım" dedi. Dışişleri Bakanı, Konya'da yürüttüğü seçim çalışmalarına da değinerek, parti gözetmeksizin herkes tarafından "büyük bir muhabbetle karşılandıklarını ve bundan çok etkilendiklerini" aktardı. Davutoğlu, bazı dış politika konularının halk nezdinde nasıl benimsendiğini ve idrak edildiğini gördüklerini belirterek, bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Davutoğlu, 28 ilçeye gittiğini, mitingler düzenlediğini hatırlatarak, Konya'da iyi bir netice beklediklerini kaydetti.