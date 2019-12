-"Özgür bir Türkiye inşa ediyoruz" ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''İnsanların fikirlerini özgürce ifade edebildiği, özgürce yazabildiği, çizebildiği, söyleyebildiği, özgürce yayın hakkını kullanabildiği bir Türkiye inşa ediyoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan, Hilton Otel'de düzenlenen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Kararları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konferansı'nda yüksek düzeyli konferansın başarılı geçmesini diledi. Konferansa Avrupa Konseyi adına katılan Genel Sekreter ve Genel Müdüre de katkıları için şükranlarını ileten Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Türkiye olarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni 1954 yılında imzalamış, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yargı yetkisini de 1990 yılında kabul etmiştik. 2004 yılında, hükümet olarak çok daha önemli bir adım attık ve temel insan haklarıyla ilgili uluslararası anlaşmaların, ulusal kanunlardan üstünlüğünü kabul ettik. Burada şu hususu özellikle ifade etmek durumundayım: İnsan hakları evrensel bir nitelik taşır. Temel insan hakları, farklı coğrafyalarda farklı nitelik arz etmez. Yoksullar için farklı, zenginler için farklı insan haklarından söz edilemez. İnsan, her yerde insandır ve her yerde, her coğrafyada, her şartta, gerek diğer insanlardan, gerek kurumlardan aynı saygın ve eşit muameleyi hak etmektedir. Avrupa Konseyini ve Avrupa Birliğini dünya genelinde öne çıkaran da esasen, ekonomik ve siyasi birlikteliğin ötesinde, insan hakları konusundaki evrensel tutumudur. Biz, Avrupa felsefesini, temel hak ve özgürlüklere saygı; bunun yanında birçok kültürlülük, bir ortak yaşam felsefesi olarak görüyoruz.'' Türkiye'nin, başta Avrupa Konseyi olmak üzere Avrupa kurumlarıyla ve Avrupa Birliği ile ilişkisinin de ekonomik ve siyasi hedeflerin öncesinde, böyle bir medeniyet tasavvuruna olan inancından kaynaklandığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bizim medeniyet tasavvurumuzda ve kadim kültürümüzde, insan kutsal bir varlık olarak değerlendirilmiş, insan hayatı, yani can, her şeyin, ama her şeyin üzerinde bir değer olarak görülmüştür. Tarih içinde farklı ve yanlış uygulamalar olduğunu biliyoruz. Ama bu yanlışlıklar, medeniyetimizin özüne zarar verememiş, bir sevgi medeniyeti oluşturma yönündeki umutlarımızı asla zedeleyememiştir. Avrupa'nın temel hak ve özgürlüklerde ortaya koyduğu değerler manzumesi, hiç tereddütsüz söylüyorum, bizim kendi medeniyetimizin de özüdür ve ulaşmak istediğimiz bir idealdir. Bu seviyeye ulaşmanın kolay olmadığını biliyoruz. İnsan hak ve hürriyetleri konusunda reform yapmanın, ileri standartları oluşturmanın kolay bir iş olmadığını, kararlılık ve güçlü bir irade istediğini, aynı zamanda zorlu bir süreç gerektirdiğini biz yaşayarak öğrendik. Bakınız, son 9 yılda, AK Parti hükümetleri olarak, insan hakları ve hürriyetleri noktasında gerçekten tarihi adımlar attık. Gerek insan haklarını, gerek hukuk sistemini Avrupa standartlarına, yani ileri ve evrensel düzeye ulaştırmak için çok yoğun bir mücadele verdik, vermeye de devam ediyoruz. Süreç kolay olmadı, attığımız her adımda engellerle karşılaştık. Kimi zaman çeteler önümüze engel çıkarmak istedi, kimi zaman bürokratik oligarşiyle mücadele ettik; ama en çok da statükoyla mücadele ederek bugünlere ulaştık. Şunu gönül rahatlığı içinde söylemek durumundayım: Türkiye, 9 yıl öncesine göre, gerek temel hak ve hürriyetler noktasında, gerekse de hukuk devleti anlayışında çok daha iyi bir yerdedir, çok daha ileri standartlara sahiptir.'' Gerçekleştirdikleri reformların tamamını burada sayabilmesinin mümkün olmadığını dile getiren Başbakan Erdoğan, ''Ancak, insanların fikirlerini özgürce ifade edebildiği, özgürce yazabildiği, çizebildiği, söyleyebildiği, özgürce yayın hakkını kullanabildiği bir Türkiye inşa ediyoruz'' dedi.