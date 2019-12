-"ÖZEL BİRLİKLERLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME EN İYİ ŞEKİLDE YAPILACAK" ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, ''Profesyonelleşme, özel birliklerin bu manada teşkili üzerinde durduğumuz bir konudur. Yasal bir düzenleme gerekiyorsa, bunu da en kısa sürede yapmaya çalışacağız. Henüz bu çalışma bitmiş değil, ama böyle bir ihtiyacın olduğu ortadadır. Bu ihtiyaç teşkil edilmiştir. Bunun yasal düzenlemesini en iyi şekilde yapacağız'' dedi. Çiçek, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu ve çeşitli konulardaki soruları yanıtladı. Çiçek, ''Terörle Mücadele ile ilgili güvenlik toplantısı yapacaksınız. Özel birliklerle ilgili düzenlemenin gündeme gelebileceği ifade edilmişti. Bununla ilgili bir çalışma var mıdır?'' sorusuna, şu yanıtı verdi: ''Terörle mücadele konusu dinamik bir konudur. Bunu hep ifade etmeye çalıştık. Her değişen şartlara göre, daha evvel almış olduğunuz tedbirleri gözden geçirmeniz, geçerliliğini koruyan tedbirler varsa bunlara devam etmeniz, yeni tedbirler, kararlar, yapılar oluşturmak gerektiğinde de bunları geciktirmeden almış olmanız gerekmektedir. Dolayısıyla biz de devlet olarak ve hükümet olarak... Bu iki kavramı özellikle bir arada kullanıyoruz. Maalesef bunca açıklamalarımıza rağmen terör meselesini halen bir hükümet meselesi gibi algılama ve kamuoyuna da böyle takdim etmek gibi bir yanlışın içerisine Türkiye düşüyor.'' -''TERÖRÜ HİÇBİR ZAMAN İKİNCİ BİR MESELE OLARAK KABUL ETMEDİK'' Türkiye'nin 40 yıldır terörün her türlüsüyle mücadele ettiğini anımsatan Cemil Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ve 40 yıldan beri bütün Milli Güvenlik Kurulu toplantılarının birinci gündem maddesi terördür ve güvenlik konusudur. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir sorunudur ve hükümetler de bu sorunu çözmek için her defasında alınan tedbirleri yeni baştan gözden geçirir, neticelerini değerlendirir, ilave tedbirler alınması gerekiyorsa bunun da alınması gerekmektedir. Profesyonelleşme, özel birliklerin bu manada teşkili üzerinde durduğumuz bir konudur. İlgili kurumlarla konuşarak, görüşerek bu konu bir değerlendirme konusudur. Yasal bir düzenleme gerekiyorsa, bunu da en kısa sürede yapmaya çalışacağız. Henüz bu çalışma bitmiş değil, ama böyle bir ihtiyacın olduğu ortadadır. Bu ihtiyaç teşkil edilmiştir. Bunun yasal düzenlemesini en iyi şekilde yapacağız. Bu tedbirleri almış olacağız. Başkaca tedbir gerekiyorsa onu da zaten her defasında ifade ettik ki her zaman alırız, almaya da devam ederiz. Çünkü terörle mücadelede hem devlet, hem hükümet olarak kararlıyız. Bunu hiç bir zaman ikinci bir mesele olarak kabul etmedik. Türkiye'nin gündeminde başka konular olsa bile, başka tartışmalar yapılsa bile biz terör konusunu kamuoyu bilse de bilmese de takip etse de etmese de biz devamlı gündemimizde tuttuk. Ne tedbir alınması gerekiyorsa bunları konuşuyoruz, alınması gereken kararları da alıyoruz.''