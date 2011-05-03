-"ÖZAL'DAN SONRA ÜLKENİN BAŞINA GELMEDİK KALMADI" ANTALYA (A.A) - 02.05.2011 - Genel seçim çalışmalarını seçim bölgesi Antalya'da sürdüren Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, "tarafsız bir gözle baktığımız zaman, Turgut Bey'in Cumhurbaşkanlığı'na çıkışından sonra geçen zamanda ülkenin başına gelmedik kalmadı'' dedi. Çakırlar Kıraathanesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Vecdi Gönül, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu yıllarda Türkiye'de zor şartlar olduğunu söyledi. Gönül ''Türkiye kriz üzerine kriz geçiriyor, ekonomik zorluklar vardı. Tarafsız bir gözle baktığımız zaman, Turgut Bey'in Cumhurbaşkanlığı'na çıkışından sonra geçen zamanda ülkenin başına gelmedik kalmadı'' dedi. O yıllarda TBMM'de beş parti bulunduğunu ve bunlardan üçünün iktidarda olduğunu hatırlatan Gönül, ''Mecliste tek bir sol parti vardı o da DSP, yüzde 22 oyu vardı. Mecliste yüzde 78 sağ diyebileceğimiz oylar vardı ama her nedense o zaman sağın en büyük oyunu alan MHP, hükümeti kurmayı ve başbakan olmayı arzu etmediler ve DSP'ye götürdüler Başbakanlığı teslim ettiler'' diye konuştu. Hükümetin 3,5 yıl sonra erken seçim yaptığını anlatan Bakan Gönül, o dönemde iktidarda olan hiçbir partinin yapılan seçimde Meclise giremediğini söyledi. AK Parti'yi kurarken büyük zorluklar yaşadıklarını kaydeden Vecdi Gönül, iktidara geldiklerinde Türkiye'nin dünyanın 26'ncı ekonomisi olduğunu, bugün ise 16'ncı ekonomisi haline geldiğini, kişi başı milli gelirin 2 bin 500 dolardan 10 bin dolara yükseldiğini ifade etti. Gönül, 2008 yılında 8 milyon vatandaşın hayatında ilk kez uçağa bindiğini de belirterek, uçak yolcusu sayısının 2002 yılında 30 milyon iken bugün 100 milyonu aştığını, Türkiye içinde 25 olan uçuş noktasının 50'ye yaklaştığını vurguladı. Gönül, ''Bunlar istikrarlı bir hükümetin samimiyetle hizmete yönelmesidir. Daha yapmamız gereken işler de var'' dedi. Vatandaşlar, Gönül'den, kendilerine ait olduğunu söyledikleri Feslikan Yaylası'nın Tarım İl Müdürlüğünce 20 yıl önce meraya dönüştürüldüğünü, bugün kendilerinden otlakiye ücreti olarak 2 bin TL ile 4 bin TL arasında ücret talep edildiğini belirterek, yardım istedi. Mustafa Göster adlı bir vatandaş da arazide evleri bulunduğunu ve yılın belli dönemlerinde güreşler ve festivaller düzenlendiğini ifade ederek, ''12 Haziran'a kadar söyleyelim de hallolsun. Biz de daha çok oy verelim AK Parti'ye'' şeklinde konuşması Bakan Gönül ve yanındakilerin güldürdü. Gönül, en hayati konunun bölgede bulunan evlerin yıkılmamasını sağlamak olduğunu belirterek, meralarda özel mülkiyetin söz konusu olamayacağını ancak o bölgede fiilen mülkiyete konu olur hale geldiğini söyledi. Gönül, kısa ve uzun vadede yapılabilecekleri araştıracaklarını söyledi. Gönül, ''Kanun gerekiyorsa 2B'lerle ilgili yasanın içinde bir yere koyalım'' diye konuştu. Daha sonra Çakırlar'da bir gözleme evine geçen Vecdi Gönül, burada ekmek yapan kadınları bir süre izledi ve sacda pişen ekmekleri çevirdi. Gönül, daha sonra burada partililerle yemek yedi.