-"OYUNUZU HAK EDENE VERİN" ANKARA (A.A) - 07.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bu ülkenin sahibi Başbakan değil, bu ülkenin sahibi Kemal Kılıçdaroğlu da değil. Bu ülkenin gerçek sahibi sensin, oyun, senin vekaletindir. Vekaletini onu hak edene, senin kıymetini bilene ver'' dedi. Kılıçdaroğlu, TRT 1'deki 12 Haziran Milletvekili Seçimi propaganda konuşmasına, siyasete girerken hiç yalan söylemeyeceğine dair bir söz verdiğini anımsatarak başladı. İktidar partisinin pembe bir Türkiye tablosu çizdiğini, bu tabloda da her şeyin güllük gülistanlık gösterildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Onların çizdiği tabloya göre işsizimiz yok, emeklimizin bir eli yağda bir eli balda, gençlerimiz daha mezun olmadan işlerden iş beğeniyor, hiç bir çocuğumuz yatağa aç girmiyor...Evet onların pembe tablosu bu, ama onların ezberini bozdum, şifrelerini çözdüm'' dedi. Emeklinin, gencin, işsizin sorununun kendi sorunu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Son 6 ayda CHP genel merkezi bir üniversite gibi çalıştı, her sorunu masaya yatırdık. Artık halkın sorunlarına eğilen, halkıyla kucaklaşan bir CHP var. Nerede dert varsa, orada çözümleri ile CHP var. İddia ediyorum, hiçbir siyasi parti, bu kadar dolu dolu projelerle raporlarla karşınıza çıkmamıştır. Biz bu ülkenin rantına değil, sorunlarına talibiz'' ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, CHP iktidarının ilk 4 ayında emeklilerin milli gelirden pay almasını sağlayacak kanunu, yine ilk 4 ay içerisinde intibak yasasının çalışmasına başlayacaklarını bildirdi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 9 milyon emekli olduğunu belirterek, emeklilerin tamamının oyunu istediğini söyledi. Gençlere askerlik sözü olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, iktidarlarında askerlik süresini 15 aydan ilk önce 9 aya, sonra da aşamalı olarak 6 aya indireceklerini kaydetti. Bu projesini açıkladığı zaman, ''Askerliğin süresini indirirsen bu ülkeyi kim savunacak?'' diye eleştiriler geldiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''Buradan tekrar söylüyorum, eğer bu ülke savunulacak duruma gelirse, hiç meraklanmasınlar yeri geldiğinde değil 9 ay 9 yılda askerlik yaparız'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, iktidarlarında özgür üniversitenin önündeki engel olarak tanımladığı YÖK'ü kaldıracaklarını, yurt sorununu da çözeceklerini bildirdi. Taşeron işçilerinin yaşadığı sıkıntıyı en derinden hissettiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''Bugünün var yarının yok, bu taşeron köleliğini tamamen bitireceğim. Kemal kardeşinizin onur meselesi bu'' ifadelerini kullandı. Bu iktidarın bereketsiz olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Bereket olsa işsizlik olur mu? Bereket olsa yoksulluk olur mu? Bereket olsa yolsuzluk olur mu? Büyük ekonomi reformu ile her yıl 800 bin kişiye iş imkanı sağlayacağız. İşsiz, aşsız kimse kalmayacak. Hazırdan yiyen değil, yeniden üreten Türkiye'yi, herkesi zenginleştiren ekonomik düzeni kuracağız. Emeğin kazandığını, alın terinin değer bulduğu bir ülke olacağız. İlk 4 ay içerisinde çiftçilerin bütün elektrik borcunu, faizleri ile birlikte sileceğiz. Mazotu 1,5 liraya indireceğiz. Kaynak diyorlar, bu ülkenin kaynaklarını yandaşa değil vatandaşa harcayacağız. Yeni bir tarım düzeni kuracağız. Hayvancılık bitti, bitirdiler. Ortadoğu'nun en büyük et üreticisi ülkemiz, artık dünyanın bir ucundan et ithal ediyor. Bu ayıbı ortadan kaldıracağız...'' Türkiye'de ilk kez çocuk bütçesini kendilerinin hazırladığını belirten Kılıçdaroğlu, iktidarlarında tüm çocukların eşit olacağını ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini söyledi. Yeni CHP'nin ve kendisinin bütün sorunları çözmeye hazır olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasını, ''Sevgili kardeşim unutma bu ülkenin sahibi Başbakan değil, bu ülkenin sahibi Kemal Kılıçdaroğlu da değil. Bu ülkenin gerçek sahibi sensin, oyun senin vekaletindir. Vekaletini onu hak edene senin kıymetini bilene ver. 12 Haziran'da bu ülkenin gerçek sahibinin kim olduğunu göster. 12 Haziran'da sandığa git oyunu kullan, gücünü göster. Artık Türkiye rahat bir nefes alsın'' diye bitirdi.