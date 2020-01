-"Oy oranımız birbirini katladı" MANİSA (A.A) - 08.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti olarak 3 genel seçim geçirdiklerini, her seçimde oylarını 6 milyon artırdıklarını söyledi. AK Parti Manisa Merkez İlçe 4. Olağan Kongresi'ne katılan Arınç, burada yaptığı konuşmada, kongrelerin heyecanın yükseldiği yerler olduğunu, gördüğü manzaranın Manisa'da AK Parti'nin daha da güçlendiğini gösterdiğini kaydetti. Dört dönem Manisa milletvekilliği yaptığını, beşinci dönem ise Bursa'dan bu göreve seçildiğini kaydeden Arınç, hiçbir zaman Manisa'dan kopmadığını, kopmayacağını söyledi. AK Parti'de en büyük başarıları gördüğünü, en büyük zaferlerin çığlığını attıklarını, el ele, gönül gönüle çalışmanın bereketini en çok bu dönemlerde yaşadıklarını anlatan Arınç, geçmişteki siyasi yaşantısını da anlattı. Hukuk fakültesindeyken siyasetle tanıştığını, Milli Nizam Partisinin gençlik kolları başkanlığını yaptığını, daha sonra 1975'in başında Milli Selamet Partisinin Manisa İl Başkanı olduğunu, 1980 askeri darbesiyle 6-6,5 yıl siyasi yasaklı kaldığını dile getiren Arınç, ''Hiç unutmuyorum 1979'un Eylül'üydü evlenmiştim. 1980'in Eylül'ünde küçük bir çocuğumuz vardı ama darbe olmuştu'' dedi. Darbenin ikinci gününde 7-8 asker ile 7-8 polisin evlerine geldiğini, polis amirinin Orhan olan ismini hiç unutmadığını, unutmayacağını, kendisine siyasi faaliyetlerden men edildiğine dair kağıt imzalatıldığını, birkaç saat sonra ise partiye gidilerek arama yapıldığını anlattı. Polis amirinin kendisini ''Bu levhaları indireceksin'' dediğini, kendisinin de bu duruma karşı çıktığını dile getiren Arınç şöyle konuştu: ''(Ben onların 5 yıldır bekçiliğini yapıyorum, o partimin şerefidir, o levhayı indirmem, Gücünüz yetiyorsa siz indirin) dedim. 'Ben il başkanıyım sen bana hakaret ediyorsun' dedim. Bu olaydan önce askerlerin başındaki yüzbaşı bana dışarda fıkra anlatmıştı. Annesi, yavru balıklara denizin altındaki tehlikeleri göstermek için yavru balıklarla dolaşıyorlarmış. Anne demiş ki, 'Bu mağaralara girmeyin canavarlar var sizi yutar.' Daha sonra zıpkınla avlanan birini yavrularına göstermiş 'Onun da önünde dolaşmayın o da sizin için tehlikelidir' demiş. Sonra oltayı göstermiş ve ucundaki solucana kanmamalarını istemiş. Birkaç saat sonra yavru balıklar yorulmuşlar ve dinlenelim demişler. Yukardan serpme gelmiş, bütün balıkları toplamış ve kayığa çekmişler. Yavru balıklar annelerine 'Bu kadar tehlike gösterdin de bu neyin nesi' demişler. Anne yavrularına dönmüş ve 'Buna ağ, serpme derler ne zaman geleceği belli olmaz' demiş. Yüzbaşı bu fıkrayı anlattıktan sonra 'Biz darbeyi bunun için yaptık, ne zaman geleceği belli olmaz' diyor. Bu olayın ardından polis amiri bunları deyince yüzbaşı da 'Ne direniyorsun sana bir fıkra anlattım. Her şeyin bittiği bir zamandayız, sen hala direniyorsun' dedi. Ben de 'Bize göre hiçbir şey bitmedi, her şey yeniden başlıyor' dedim. Allah'a hamdolsun günler geçti, siyasi yasaklar kalktı.'' İlk olarak 1987'de aday olduğunu ve seçilemediğini, 1991'de partisinin barajı aştığını ama Manisa'da bu barajı aşamadığını, 1994'deki belediye seçimlerini bin oyla kaybettiğini, 1995'de Refah Partisinin Türkiye'de birinci parti çıktığını, Manisa'da 88 bin oy aldıklarını, kendisinin de milletvekili seçildiğini kaydeden Arınç, birilerinin hükümetin uzun ömürlü olmaması, yıkılması için düğmeye bastığını ve hükümetin 9 ay sürdüğünü söyledi. -Gözyaşlarına hakim olamadı- Çok az oy almalarına karşın yılmadığını, kendisine düşe kalka dosdoğru gitmek üzere söz verdiğini vurgulayan Arınç, 2002 yılına kadar Manisa'da yüzde 3 ile 7 arasında oy aldıklarını, Refah Partisi döneminde Manisa'da düzenledikleri mitinge 3 bin kişinin toplanmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Arınç, konuşmasına gözyaşlarına hakim olamayarak şöyle devam etti: ''Manisalılar bize çok fazla yüz vermediler. Onlara kızmıyorum. Partimizi benimsemedi Manisalılar. Bizi belki sevdiler ama partimize ancak bir milletvekilliği verdiler. O bir milletvekilliğiyle muhalefette hizmet etmeye çalışıyorduk. Bu Manisa'nın bir bildiği vardı. Manisa bütün enerjisini, bütün sevgisini, heyecanını demek ki AK Parti'ye saklamıştı. AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren inanın meydanlar 40-50 binleri gördü. Muhteşem bir şey. Benim görebildiğim en büyük miting 3 bin kişilikti. AK Parti'nin ilk mitingini yapıyoruz. Nisan ayı ve Başbakanımızla beraber geliyoruz. Heyecandan titriyorum. Manisa bizi nasıl karşılayacak? Manisa bizi muhteşem karşıladı. Çok şükür o günden bu yana AK Parti Manisa'da hep birinci parti oldu. Manisa'da 6 milletvekili çıkardı. İki dönem 5 milletvekili çıkarıyor. Bugün 15 ilçeden 9'unda belediye başkanlığını kazandı. Bir dönem merkezi kazandı. Bir zamanların 88 bin oy olan yerde 400 bini aşan oy aldık. Allah'a hamdolsun. Önemli olan düz çizgide yürümektir. Yolunu iyi bilmek, arkadaşlarını iyi bulmaktır. Hamdolsun bugün AK Parti muhteşem bir güç. Muhteşem bir iktidar. Büyük bir siyasi parti. Sizin milyonlarca arkadaşınız var. 3 seçim geçirdik. Oy oranımız birbirini katladı. 3 seçimde aldığımız oy her seçimde 6 milyon fark etti. 2002'de 11,5 milyon, 2007'de 16,5 milyon, 12 Haziran'da 21,5 milyon oy aldık. Bu aziz millet bütün desteğini, güvenini geldi AK Parti'ye verdi. Siyasi tarihimizde 1950'den sonra 3 dönem iktidar gören yok. 3 dönem birbirinden daha fazla oy alan yok.'' -6 milyon üye- AK Parti'nin şu anda kayıtlı 6 milyon üyesi olduğunu, 326 milletvekilinden 47'sinin bayan, 25-35 yaş arasında 19 milletvekillerinin olduğunu, gençlerin heyecanını meclise taşıdıklarını ifade eden Arınç, AK Parti'nin bir cumhurbaşkanı, iki başbakan, 4 tane meclis başkanı çıkardığını, 3 bin belediyeden yüzde 60'ının, 1600 civarında belde belediyesinin, 10 büyükşehirin AK Parti'de olduğunu kaydetti. Türkiye'deki 81 ilin 60'ının il genel meclisi başkanının AK Partili olduğuna değinen Arınç, ''Ne kadar büyük rakamlardan bahsediyorum. Millet güvenmese verir mi oyunu? Millet sevmese destekler mi AK Partiyi? Çok başarılıyız. Allah nazarlardan saklasın. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, bozdurmasın. Daha iyi olacağız. Her zaman daha ileri, daha güçlü, her zaman iktidarımızın milletimize sunacağı hizmetleri arttırarak bu yola devam edeceğiz'' diye konuştu. Manisa'nın büyükşehir belediyesi olmasıyla ilk belediye başkanının AK Partili olacağına inancının tam olduğuna vurgu yapan Arınç, İzmir'de de yüzde 37 olan oyun yüzde 47'ye çıkmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi. -''Bir mum ki onu Allah yakmıştır onu üflemekle söndüremezsin''- ''Takdir-i Hüda kuvve-i bazu ile dönmez, Bir şem'a ki mevla yaka, üflemekle sönmez'' dizesini söyleyen Arınç şunları kaydetti: ''Allah bir şeyi takdir etti mi bu pazu kuvvetiyle, topla tüfekle onu önleyemezsin. Bir mum ki onu Allah yakmıştır onu üflemekle söndüremezsin. Al bunu getir AK Parti'nin kapısının üstüne as. Aynen böyle olmuştur Manisalılar. Çok şükür işte o parti bugün hizmetten hizmete koşuyor. 15 bin kilometre bölünmüş yol yapıyor. 11 katrilyonluk otobanlar yapıyor. Hızlı tren yapıyor. Hayal değil bunlar. Türkiye'de her şey hayaldi AK Parti'yle gerçek oldu.'' AK Parti'nin 2011 seçimlerinde kullandığı ''Aynı yoldan geçmişiz biz'' parçasının da çalınmasını isteyen Arınç, parçaya bir süre eşlik etti. Arınç, bu parçanın AK Parti'ye seçimde 5 puan kazandırdığını söyledi. -''Dünün hasta adamı bugün usta adam olmuştur''- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi ise hükümetin yaptıkları icraatları anlatarak, ''Bunların hepsi elbette sağlıklı politikaların sonucudur. Dışardan borç para almadık, para basmadık. İthal bakan da getirmedik. İşte bizim bakanlarımız, aramızda değerli ağabeyimiz. Yerli, milli insanımız. Kendi politikalarımızı üretiyoruz. Kendi imkanlarımızı ortaya koyuyoruz. Kendi insanımızla, imkanlarımızla kendi politikalarımızla işe koyulunca Türkiye bir an önce 9 yılda hemen ileri sıçramakta, fırlamaktadır. Herkesin gıpta ettiği bir ülke olmuştur. Dünün hasta adam diye tanımlanan Türkiye'si bugün usta adam olmuştur'' dedi. Divan başkanlığının AK Parti İzmir Milletvekili Aydın Şengül'ün yaptığı kongreye, AK Parti Manisa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.