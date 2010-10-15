-"OTTOMANIA" HALI KOLEKSİYONU LONDRA'DA LONDRA (A.A) - 15.10.2010 - Türk tasarımcı Esti Barnes'ın Osmanlı İmparatorluğu motiflerinden esinlenerek hazırladığı halı koleksiyonunun, İngiltere'nin başkenti Londra'da sergilenmesine başlandı. Açılışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Barnes, uzun yıllardır Türk-Osmanlı sanatını İngiltere'de yansıtmayı istediğini söyledi. Altı halıdan oluşan koleksiyonunu hazırlamanın çok uzun zaman aldığını kaydeden Barnes, hazırlık aşamasında zevkle çalıştığını ifade etti. Londra'da yaşayan Türk tasarımcı Esti Barnes, halıların İngiltere'de yapıldığını, desen ve tasarımlarının ise Türkiye'de hazırlandığını belirtti. Sergiye gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu da belirten Türk tasarımcı Barnes, halı tasarımına devam edeceğini kaydetti. Barnes'ın "Ottomania" ismini verdiği koleksiyonunun tanıtım toplantısına, aralarında Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz'ün de bulunduğu davetliler katıldı. Sanat eğitimini Türkiye'de alan Esti Barnes, 1998 yılında Chelsea Harbour Design Centre'da "Top Floor" markasını oluşturdu. ABD ve İngiltere'de 2003 ile 2008 yılları arasında sekiz tasarım ödülünün sahibi olan Barnes, ilk halı koleksiyonunu 2000 yılında piyasaya sundu.