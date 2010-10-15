T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"OTTOMANIA" HALI KOLEKSİYONU LONDRA'DA LONDRA (A.A)

15 Ekim 2010 12:46

-"OTTOMANIA" HALI KOLEKSİYONU LONDRA'DA  LONDRA (A.A) - 15.10.2010 - Türk tasarımcı Esti Barnes'ın Osmanlı İmparatorluğu motiflerinden esinlenerek hazırladığı halı koleksiyonunun, İngiltere'nin başkenti Londra'da sergilenmesine başlandı.   Açılışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Barnes, uzun yıllardır Türk-Osmanlı sanatını İngiltere'de yansıtmayı istediğini söyledi. Altı halıdan oluşan koleksiyonunu hazırlamanın çok uzun zaman aldığını kaydeden Barnes, hazırlık aşamasında zevkle çalıştığını ifade etti.  Londra'da yaşayan Türk tasarımcı Esti Barnes, halıların İngiltere'de yapıldığını, desen ve tasarımlarının ise Türkiye'de hazırlandığını belirtti. Sergiye gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu da belirten Türk tasarımcı Barnes, halı tasarımına devam edeceğini kaydetti.  Barnes'ın "Ottomania" ismini verdiği koleksiyonunun tanıtım toplantısına, aralarında Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz'ün de bulunduğu davetliler katıldı.  Sanat eğitimini Türkiye'de alan Esti Barnes, 1998 yılında Chelsea Harbour Design Centre'da "Top Floor" markasını oluşturdu. ABD ve İngiltere'de 2003 ile 2008 yılları arasında sekiz tasarım ödülünün sahibi olan Barnes, ilk halı koleksiyonunu 2000 yılında piyasaya sundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24