T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Otizm ilaç ile tedavi edilebilen bir hastalık değildir"

İSTANBUL, (DHA) MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Yrd

30 Mart 2018 16:08

İSTANBUL, (DHA) MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Yrd. Doç. Dr. Sevgi Hocaoğlu \"2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü\" öncesinde açıklamalarda bulundu ve yaygın bir gelişimsel bozukluk olan otizme erken yaşta tanı koyulmasının önemli olduğunu ve otizmin ilaçla tedavi edilen bir hastalık olmadığını belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Hocaoğlu, \"Ailelerin çocuğun doğumundan itibaren çocuklarını çok dikkatli gözlemlemeleri gerekiyor. Çocukların nesneleri izlemesine, anne sütü alırken bile anneyle göz teması kurmasına, göz temasını sürdürebildiğine, ismine seslenildiğinde bakmasına, ufak olsa da taklit yapmasına, kendini sevdirmesine, dokunulduğunda verdiği tepkiye, çıkardığı seslere, aileden tanıdık birini gördüğünde tepki verip vermemesine, sosyal gülümsemesine dikkat edilmelidir\" diye konuştu.

YAŞAMIN İLK 3 YILINDAKİ GELİŞMELERE DİKKAT EDİLMELİ

Yaşamın ilk üç yılında başlayan otizmin, geniş bir yelpaze olduğunu belirten ve 58 çocukta 1 civarında görüldüğünü söyleyen Yrd. Doç. Dr. Hocaoğlu, sözlerine şöyle devam etti: \"Yapılan araştırmalara göre otizm erkek çocuklarında daha sık görülüyor. Bu sebeple aileler erkek çocuğu geç yaşta konuşur yanılgısına kapılmasınlar. Otizm belirtilerinden herhangi birini hissettiklerine hekime başvursunlar. Erken tanı ve eğitim farklı çocuklarımızın yaşam kalitesini arttıracaktır.\"

“Ailelerin çocuğun sosyal ve dil gelişimiyle alakalı gözlemledikleri herhangi bir olumsuz belirtide çocuk psikiyatirisine başvurması gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Hocaoğlu \"Psikiyatristin de çocukta otizmin yanında var olan zeka geriliği veya epilepsi gibi nörolojik bir durumdan şüphelendiğinde çocuğu çocuk nörolojisine veya herhangi bir sendromik belirtide genetik bölümüne yönlendirmesi gerekiyor\" dedi.

Teknoloji konusunda da değinen Yrd. Doç. Dr. Hocaoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: \"Teknoloji her zaman fayda sağlamıyor. Çocukların ruhsal ve fiziksel gelişim sürecini engelleyecek şekilde teknolojik aletler ile vakit geçirmesine olanak sağlamayın. Tüm çocukların erken yaşta televizyon, tablet, telefon gibi monitorlerden uzak tutulması gerekiyor. Bu konuda kontrol şart.\"

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA MEDİPOL MegaHastanesiErgen Ruh SağlığıHastalıklarıYrd Doç Dr Sevgi HocaoğluNisan Dünya Otizm Farkındalık Günü"Yrd Doç Dr HocaoğluYAŞAMINYILINDAKİ GELİŞMELERE DİKKAT EDİLMELİ YaşamınBuOtizmErken

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24