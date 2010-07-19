-"ÖSYS KILAVUZU'NDA YANLIŞIN BOYUTU FAZLA DEĞİL" ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, ''Yanlışın boyutu fazla bir şey değil. 2 sayfalık bir düzeltme. Bu düzeltmeyi biz sayfamıza koyup yetinebilirdik. Fakat gelen tepkilerden bazı şeylerin yeterince anlaşılmadığı izlenimini edindim'' dedi. Yarımağan, 2010-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ilişkin açıklamalarda bulunmak üzere YÖK'de düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta rehber öğretmenlerden ve basından gelen tepkiler sonucunda kılavuzda bir yanlış olduğunun ortaya çıktığını belirtti. Yarımağan, ''Aslında yanlışın boyutu fazla bir şey değil. 2 sayfalık bir düzeltme. Bu düzeltmeyi biz sayfamıza koyup yetinebilirdik. Fakat gelen tepkilerden bazı şeylerin yeterince anlaşılmadığı izlenimini edindim. Dolayısıyla bu basın toplantısını yapma amacım bazı konularda açıklamalarda bulunmak'' dedi. Kılavuzu cumartesi günü ÖSYM'nin web sayfasında koyduklarını anımsatan Yarımağan, kılavuzun bugünden itibaren bazı illerde satışına başlandığını da söyledi. ''Gelen tepkilerden kılavuzda 49 programda 2009 yerleştirmesindeki en küçük puan ve başarı sıralarının yanlış olduğu ortaya çıktı'' diyen Yarımağan, bu yanlışlığın küçük bir unutkanlıktan kaynaklandığını ifade etti. Yarımağan, ''Görme engelli adayların yerleştirmelerinde bazı özel işlemler yapılıyor. Çünkü bu adaylar şekilli sorulardan muaflar. Şekilli sorular dışarıya çıkarılarak, geri kalan sorular üzerinden elde ettikleri puanlar ekstrapolasyonla yükseltiliyor. Benzetim çalışmasında bu yapılmadığı için bu programların en küçük puanları düşük kalmış, o yüzden dolayısıyla başarı sıraları da yanlış olmuş'' diye konuştu. Söz konusu programlara ilişkin düzeltmelere adayların internet sayfasından ulaşabileceğini belirten Yarımağan, sınav merkezi yöneticilerimize ve okul yöneticilerine de sesleniyorum, eğer imkanları varsa, bu 2 sayfalık düzeltmeyi çoğaltarak, kılavuzların arasına koyabilirler ve adaylara düzeltmeyle birlikte verebilirler'' dedi.