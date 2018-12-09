İSTANBUL, (DHA) - İstanbul\'da düzenlenen \'Osmanlı Dünyasında Bilgi ve Tecrübenin İntikali\' çalıştayında konuşan Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, “Osmanlı bilgi üreten bir devletti.Hedefimiz, bir dünya devleti olma yolunda Osmanlı Devleti\'nin nasıl ilerlediğini ortaya koyup bu tecrübeyi Türkiye içinde kullanılabilir hale getirmektir\" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORDAM) ile Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği (ORDAF) iş birliğiyle \'Osmanlı Dünyasında Bilgi ve Tecrübenin İntikali\' çalıştayı yapıldı. Çalıştayda, Osmanlı’nın devlet tasavvuru, askeri yapısı, hukuk anlayışı ve vakıfları tartışıldı.

Altunizade’deki Burhan Felek Köşkü\'nde düzenlenen çalıştayda öğretim üyeleri, Osmanlı Devleti’nde üretilen bilgi ve tecrübenin farklı alanlardaki uygulama biçimlerine ve Cumhuriyet Dönemi\'ne etkilerine dair konuştu. Dört oturum halinde devam eden çalıştayda, farklı üniversitelerden akademisyenler tebliğ sundu.

\"FETİH İDEOLOJİSİNİN ÖTESİNE GEÇECEĞİZ\"

Çalıştayın düzenleme kurulunda yer alan FSMVÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, \"Çalıştayda özellikle bilgiden teknolojiye dönüş dönemini veya bilginin nasıl transfer edildiğini anlamaya çalışacağız. Klasik Osmanlı dönemi daha çok fetihler ve fetih ideolojisi üzerine anlatılıyor. Biz bunun biraz ötesine geçerek başka hangi bilgilerin olduğunu ve yönlendirmelerin olduğunu tartışacağız\" dedi.

\"OSMANLI KENDİ ÇAĞINDA DÜNYA DEVLETİYDİ\"

Osmanlı\'dan sonra kurulan Türkiye\'nin coğrafya olarak küçük bir devlet olduğunu belirten Prof. Dr. Kurşun, \"Bizim gibi Osmanlı\'dan koparak ortaya çıkan 30\'a yakın devlet var. Bugünkü anlayışımızla Osmanlı\'ya baktığımızda sadece coğrafya ufkumuzla anlayabiliyoruz oysa Osmanlı kendi çağında dünya devletiydi. Bu dünya devleti olabilme başarısını hangi bilgi ve tecrübeye dayandırdığını bilmek zorundayız\" diye konuştu.

\"OSMANLI ERKEN DÖNEMDEN İTİBAREN BİLGİ ÜRETMEYE BAŞLAMIŞTIR\"

Osmanlı\'nın sadece bilgi tüketen değil aynı zamanda bilgi üreten de bir devlet olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kurşun, \"Dünya devleti olmak; bilgi ve bu bilginin paylaşılması, tecrübeye dönüşmesi ve bir sonraki nesillere aktarılmasıyla mümkündür. Osmanlı ilk asırlardan beri bunu yaptı. Yapamadıkları zaman da gerilemeye başladığını görüyoruz. Osmanlı daha erken dönemden itibaren bilgi üretmeye başlamıştır. Sadece var olan bilgiyi tüketen değil aynı zamanda bilgi üreten bir devlettir. İstanbul\'un Fethi\'ne bile baktığımızda İstanbul, Osmanlı\'nın kendi savunma sistemini kurarak ve toplarını dökerek fethedilmiştir. Bu örnek bize aslında başarının sırlarının bilgide ve bu bilginin de gerçekten bir güç olduğunu keşfettiklerini gösteriyor\" ifadelerini kullandı.