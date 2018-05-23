"Ortada çok açık bir spekülatif atak var"

İSTANBUL, (DHA)- DÖVİZ kurlarındaki hızlı yükselişi değerlendiren İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göksel Aşan, yükselişle beraber ortada çok açık bir spekülatif atak olduğunu söyleyerek, “Böyle durumlarda reel ekonomimize bakmalıyız. Birey olarak fakirleştiğimiz döviz kuru ile değil, gelir ve enflasyonla belli olur. Türkiye ekonomisi bir günde yüzde 5\'lik bir kur artışına neden olabilecek bir ekonomi değil, oyun buradan anlaşılabilir” dedi.

“EKONOMİ, SEÇMEN DAVRANIŞLARINDA ÖNEMLİ BİR FAKTÖR”

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın ‘Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar’ sözüne katıldığını dile getiren Prof. Dr. Aşan, ekonominin seçmen davranışlarında önemli bir faktör olduğunu söyledi. Aşan, “Böyle durumlarda seçmen cezalandırmakla çözüm arasında bir tercih yapmak arasında kalırsa, burada çözümü seçecektir ve çözüm odaklı oy kullanacaktır” dedi.

“REEL EKONOMİDEN BAKMAK DOĞRU OLACAKTIR”

Makroekonomik göstergelerin Türkiye’nin var olan ekonomik yapısının dövizdeki bu yükselişi açıklayabilecek durumda olmadığını söyleyen Aşan, “Türkiye ekonomisi kurun bir günde yüzde 5 artacağı bir ekonomi değil. Sadece bu sebeple bile ortada bir oyun olduğunu anlayabiliriz. Reel tarafa bakıldığında kaos içinde olmadığımızı görebiliriz. Spekülasyonların hepsi finansal taraftan daha kolay yapıldığı için orada ataklar mevcut” dedi.

İnsanların kurdaki yükselişle beraber korkuya kapılmasının gerekli olmadığını söyleyen Aşan, “Mümkün olduğunca dikkatleri finans tarafından çekip reel tarafa yönlendirmeli ve reel sektörün Türkiye’deki gücünü ortaya koymamız lazım. Hazine şu anda olabileceği en güçlü pozisyondadır” diye konuştu.

“KAOS HAVASI HERKES GÖZÜNÜ DOLARA DİKTİ DİYE VAR”

Yorumların reel taraftan yapılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Göksel Aşan, hazinenin şu anda olabileceği en güçlü pozisyonda olduğunu hatırlatarak “Türkiye’nin kamu maliyesi tarafında hiçbir sorunu yoktur ve reel sektör son derece güçlü bir performans göstermektedir. Bazı kesimlerin oluşturduğu bu kaos havasının sebebi herkesin gözünü dolara dikmiş olmasından kaynaklanıyor” dedi ve şunları söyledi:

“Memlekette herkes sanki parasını dolarla kazanıyor ve sanki herkesin dolarla borcu varmış gibi tutumlar sergiliyor. Maaşını Türk Lirasıyla alanlar bile ‘dolar yükseldi, biz fakirleştik’ diyebiliyor. Bu çok yanlış bir algı. Biz enflasyonla fakirleşiriz. Bakmamız gereken reel göstergeler budur. Biz üretime ve enflasyona bakacağız. Kur hareketi üzerine bu tarz olumsuz yorumlar yapmak yanlıştır. Spekülasyonlar maalesef bunun için yapılıyor. Herkes şuna bakmalı; ‘Dükkanını açıyor mu? Fabrika çalışıyor mu? Satışını yapıyor mu?’ bakılacak olan budur. Ortalamaya bakıldığında reel sektör şu an olması gereken performansı gösteriyor.”

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