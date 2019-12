-"Orta halli memur olmayı hedeflemeyin" MANİSA (A.A) - 03.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, üniversite öğrencilerine hitaben, ''Sizler, geleceğini Avrupa ülkelerinin vize kuyruğunda arayan gençler değilsiniz. Sizler alnı açık, başı dik bir kuşaksınız'' dedi. Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) akademik yıl açılış törenine katılan Arınç, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki törende yaptığı konuşmada, CBÜ'nün Türkiye'nin en saygın üniversiteleri arasında yer aldığını belirtti. Üniversite sıralarına ilk kez oturan gençleri ve binbir emekle onları yetiştiren aileleri kutlayan Arınç, ''Üniversitemiz 1992 yılında kuruldu, bunu dün gibi hatırlıyorum. Manisa'da bir üniversite kurulması fikri bende büyük heyecan yaratmıştı'' diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Arınç, üniversitelerin bir şehir için büyük anlam taşıdığını, ağabeyi Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç'ın CBÜ'de kurucu üye olduğunu ifade ederek, ''Üniversite bizim ve ailemiz için çok güzel bir sonuç olmuştu. Üniversite bilginin üretildiği yer demekti. Üniversite kaliteli, eğitimli insanlar yetiştirmek demekti. Bir yerde bilgili insan var ise orada gelişme başlamış demektir. CBÜ de misyonuna uygun şekilde 20 yıldır güzel Manisa'mızda hizmet verdi'' dedi. CBÜ'nün gelişimini sürdürdüğünü, sanayi sektörü ile yakınlaşması durumunda Avrupa ve Türkiye'nin en gözde üniversitelerinden biri olacağını ifade eden Arınç, üniversiteden mezun olacak gençlerin Türkiye'nin her alanda gelişmesinde önemli roller üstleneceğini ifade etti. -''Şu Sıraları Küçümsemeyin''- CBÜ'de eğitim alan gençlerin oturdukları sıraları küçümsememesini isteyen Arınç, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Sakın bulunduğunuz bu sıraları Amerika'nın önde gelen üniversiteleri ile karşılaştırıp küçümsemeyin. Yaşadığınızı bu kültür ve tarih şehrini ciddiye alın ve en ücra köşesine kadar tanımaya çalışın. Bu şehrin her köşesinde, her kaldırım taşında büyük bir medeniyetin dünyanın gıpta ile baktığı bir başarının izleri var. Sevgili gençler kendinizi cazip ama yüzeysel popüler kültür ile sınırlamayın. Bu kültür, tarihe dalmanıza engel olmasın. Buranın tarihinde 600 yıllık imparatorluğun temel dinamiklerini göreceksiniz.'' Arınç, bir ülkenin kalkınmasında ve ilerlemesinde eğitimin büyük payı olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: ''Özellikle üniversiteler ve yüklendikleri misyon son derece önemlidir. Üniversiteler vazgeçilmez kurumların başında gelir çünkü iki zenginliğin buluşma yeridir. Bunlardan birincisi bilgidir. Aslında tarih bilginin peşinde koşan ve onu elde etmek için mücadele eden insanoğlunun macerasını anlatır. Geleceğe damgasını vuracaklar bilgiyi elinde bulunduranlar olacaktır. Bilgiyi elinde bulunduranlar eğitim kurumlarındadır. Biz anaokulundan üniversiteye kadar her eğitim kurumuna yatırım yapıyoruz. Genç nüfus üreten zenginleştiren bir nüfustur. Gençlerin olduğu her yerde bereket vardır, gürül gürül yaşanan bir hayat vardır. Gençlerin olmadığı ülkeler çorak topraklar gibidir. Çok şükür ülkemiz becerikli, istekli, tuttuğunu koparan gençlere sahiptir. Yanı başımızdaki Avrupa ülkeleri her geçen gün yaşlanırken biz gençlerimizin varlığı ile iftihar ediyoruz. Artık bilgi ve teknoloji kalkınma için yeterli olmuyor. Bugün başarı iksirini genç nüfus oluşturuyor. Bu genç nüfusun nitelikli eğitim alması gerekiyor. Üniversite bu bilgi ve gençliğin buluştuğu en önemli mekandır. 21. yüzyıl gençleri en iyi bilgiyle donatanların yüzyılı olacaktır. Üniversiteler bulundukları şehre yeni bir vizyon oluşturan kurumlardır. Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaktadır ve bu ihtiyaçlara cevap vermektedir. Tek tipçi dogmatik bir bilimsel zihniyete üniversitede yer yoktur. Çok şükür bunların hepsi geride kaldı. Üniversite çoğulculuğun, aklın ve bilimin temsilcisi olmalıdır.'' -''Eğitimi İlk Sıraya Yerleştirdik''- Hükümet olarak ülkenin gelişmesi ve ilerlemesi için eğitimi ilk sıraya aldıklarını ve 9 yılda önemli yatırımlar yaptıklarını, CBÜ'de de 1000 yataklı bir yurt binasını hizmete soktuklarını kaydeden Arınç, Türkiye'de üniversitesi olmayan il bırakmadıklarını ifade etti. Eğitime yapılan yatırımın uzun vadede hissedileceğini dile getiren Bülent Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Vizyon, umut, geleceğe yatırım son derece önemlidir. Biz vizyon oluşturduk, hayal kurduk, şimdi bu hayallerin gerçekleştiğini görüyoruz. Hiçbir ülkenin karşısında komplekse girecek eksiğiniz yok. Ülkeniz marka, belirleyici aktör haline gelmiştir. Sizler geleceğini Avrupa ülkelerinin vize kuyruğunda arayan gençler değilsiniz. Sizler alnı açık ,başı dik bir kuşaksınız. Bugün her yerde saygı gören bir Türkiye var. Artık sizler de büyük bir hayaller kurun, devlet dairesinde orta halli memur olmayı hedeflemeyin en üst seviyede CEO olmayı, dekan ve rektör olmayı hedefleyin. Bunları boş hayal olarak görmeyin. Bunu yapan sizler gibi ülkeden insanlar. Kendinize güvenin. Hedeflerinizi büyük tutun. Fakülte sayısını artırma hedefini koymuş üniversiteye YÖK ve Hükümet nezdinde en büyük desteği vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.'' -CBÜ Rektörü Pakdemirli- Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli de yaptığı konuşmada, 1992 yılında kurulan üniversitede, akademik kadronun güçlendirilmesi için faaliyetlere başladıklarını, son bir yılda 47 profesör, 55 doçent ve 92 yardımcı doçent ataması yapıldığını belirtti. Akademik yayımlarda 33. sırada olduklarını ifade ederek, öğretim üyesi yayın ortalamasının artması gerektiğini dile getiren Pakdemirli, yeni fakülteler için YÖK'e başvuru yaptıklarını bildirerek, ''Lisans eğitiminde daha fazla söz sahibi olmak istiyoruz. Üniversitemizi daha ileri noktaya taşımalıyız'' dedi. Başbakan Yardımcısı Arınç ile eski Vali Celalettin Güvenç'in katkısıyla üniversiteye 100 dönümlük ek arazi tahsisi yapıldığını ifade eden Pakdemirli, bu alanda yeni sosyal tesisler ve spor alanlarının da hizmete açılacağını vurguladı. Öğrenci odaklı akademik eğitimin iyileştirilmesi amacıyla tüm öğrencilerden görüş alınacağını da kaydeden Pakdemirli, bu konuda öğrencileri sürekli bilgilendirdiklerini aktardı. -Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Duygulandı- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın kutlama mesajlarının okunduğu törende, Celal Bayar Üniversitesi 2010 Yılı Bilim Ödülleri de sahiplerine verildi. CBÜ'de bu yıl ilk kez verilen ödüller kapsamında, Sağlık Bilimleri Alanı Bilim Ödülüne layık görülen Prof. Dr. Fatma Taneli'ye, ödülünü Başbakan Yardımcısı Arınç verdi. 2010 Fen Bilimleri Alanı Yayın Performans Ödülleri de Celal Bayar Üniversitenin kurucu rektörü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın ağabeyi Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç tarafından, Doç. Dr. Ergün Taşkın, Doç. Dr. Fatih Kalyoncu, Doç. Dor. Salih Şahin'e verildi. Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli de kurucu Rektör Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç'a, üniversitenin kuruluşunda yaptığı katkılar dolayısıyla teşekkür şildi verdi. Ödülünü alırken duygulanan Prof. Dr. Arınç, üniversitelerin geleceğe, yüksek donanıma sahip kuşakları taşıyan bilim yuvaları olduğunu dile getirdi. Meslek hayatının 30 yılının Yıldız Teknik Üniversitesi'nde geçtiğini, kendisinin de hep bir üniversite kurmayı hayal ettiğini ifade ederken gözyaşlarını tutamayan Prof. Dr. Arınç, ödül için teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. Bu sırada Başbakan Yardımcısı Arınç da duygulandı. Diğer akademisyenlere de ödülleri takdim edilirken tören öğretim görevlileri ve öğrencilerin müzik dinletisi, halk oyunları ve dans gösterileriyle sona erdi. ''Çökertme'' türküsüne bir öğrenci zeybek oyunu ile eşlik ederken, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile diğer konuklar gösteriyi uzun süre alkışladı. Başbakan Yardımcısı Arınç, daha sonra üniversitenin bahçesinde, Hollanda'da yarışa katılacak, 2008 yılı Türkiye Birincisi olan CBÜ öğrencilerinin güneş enerjisiyle çalışan aracını inceledi ve takım kaptanı Nurettin Sütçüoğlu'ndan bilgi aldı. Arınç, ulusal robot yarışmasında Türkiye ikincisi olan CBÜ öğrencilerinin yaptığı robotu da inceledi.