-"ONLAR SÜREKLİ TORNİSTAN YAPARLAR" MUŞ (A.A) - 18.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Nice kulağı olanlar var ki duymazlar. Nice gözü olanlar var ki hakikati, gerçeği görmezler. Nice dili olanlar var ki hakkı, hakikati konuşamazlar. Onlar sadece hedef saptırırlar. Akşam söylediklerini sabah inkar ederler. Onlar sürekli tornistan yaparlar, U dönüşü yaparlar" dedi. Başbakan Erdoğan, Belediye meydanında düzenlenen toplu açılış törenindeki konuşmasında, bugün özel sektörün yaptığı 35 farklı yatırımın açılışını yapacaklarını hatırlattı. Çimento fabrikasından süt fabrikasına, bisküvi fabrikasından mermer fabrikasına kadar 35 farklı özel sektör yatırımı ile diğer kamu yatırımlarının Muş'a hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları söyledi: "Muş bizim canımız, Muş bizim gözbebeğimiz, Muş bizim, hepimizin, adeta bir millet olarak doğum yerimiz. 1071 yılında, burada, Muş Malazgirt'te, Alparslan'ın ordusunda biz birbirimize kardeş olduk. O orduda biz bir olduk, iri olduk, diri olduk, beraber olduk, ebediyyen devam edecek kader ortağı olduk. Nasıl ki Alparslan'ın ordusunda omuz omuza verdiysek ondan sonraki 939 yıl boyunca da her zaman omuz omuza verdik. Nasıl ki Malazgirt'te birlikte şehit olduysak, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Zazasıyla birlikte şehit olduysak, aynı ufka beraber baktıysak yine beraber bakıyoruz. Ondan sonraki tüm savaşlarda, ondan sonraki her vatan savunmasında birlikte şehit, birlikte gazi olduk. Malazgirt'te başlayan kardeşlik Niğbolu'da, Kosova'da, Mohaç'ta, İstanbul'un fethinde, Kut-ül Amare'de, Çanakkale'de devam etti. Malazgirt'te ortaklaşan kaderimiz, Kurtuluş Savaşında adeta zirveye ulaştı. Selçuklu devletini, Osmanlı devletini, Cumhuriyeti yine birlikte kurduk, yine beraber kurduk. Şundan hiç kuşkunuz olmasın; bizim bu topraklarda nasıl tarihimiz birse, kaderimiz birse, kültürümüz, medeniyetimiz birse geleceğimiz de bir olacak, geleceğimiz de beraber olacak, geleceğimiz de yine kardeşlik üzerine bina edilecek. Hiç kimse, ama hiç kimse bizim aramıza nifak sokamaz, hiç kimse bizim aramıza fitne tohumları saçamaz, hiç kimse bizim kadim kardeşliğimizi bozamaz. Zira bu kardeşlik, 10 yıllık, 20 yıllık değil, bin yıllık bir kardeşlik. Ben, bu ülkenin bir evladı olarak, Başbakanınız olarak, şunu kabul ediyor ve samimiyetle ifade ediyorum; ben sizi makam mevki için sevmiyorum. Ben sizi Yaradan'dan ötürü seviyorum. Birileri bizim aramızı açmak istiyor. Birileri bizim aramıza nifak tohumları atmak istiyor. Bizi kimse birbirimizden ayıramayacak." Erdoğan, meydandaki vatandaşların "vur vur inlesin, CHP dinlesin" sloganları üzerine, "Nice kulağı olanlar var ki duymazlar. Nice gözü olanlar var ki hakikati, gerçeği görmezler. Nice dili olanlar var ki hakkı, hakikati konuşamazlar. Onlar sadece hedef saptırırlar. Akşam söylediklerini sabah inkar ederler. Onlar sürekli tornistan yaparlar, U dönüşü yaparlar" dedi. Türk milletine sadece doğruluk ve dürüstlüğün yakışacağını vurgulayan Başbakan Erdoğan, bölgenin ve Muş'un yıllarca ihmal edildiğini, yıllar boyunca yeterli hizmet alamadığını, meselelerinin yıllarca görmezden gelindiğini, ihmal ve inkar edildiğini söyledi. Zaman zaman yağan yağmura rağmen vatandaşlar törene büyük ilgi gösterdi.