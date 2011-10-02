-"Önce Allah'ın rızası diyeceğiz" TRABZON (A.A) - 02.10.2011 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ''Önce Allah'ın rızası diyeceğiz, vatan, millet ve üretim eksenli, sorumluluk duygusu içerisinde ve hakikaten bilime dayalı, üretime dayalı bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz'' dedi. Bayraktar, AK Parti Trabzon İl Başkanlığını ziyaretinde, artık iş yapma zamanı olduğunu belirterek, ''Birbirimizle dayanışmaya, kaynaşmaya, birbirimize anlayış göstermeye ihtiyacımız var. Birbirimizin yakasına yapışmak mecburiyetimiz var. Kırmadan, dökmeden, mutlaka birbirimizi eleştireceğiz, uyaracağız. İnsan eğer arkadaşlarıyla münakaşa edemiyorsa, mütalaa, müzakere, istişare yapamıyorsa bir problem var demektir. Yüreğimizi birbirimize açacağız. Çıkınımızda ne varsa, imkanlar neye müsaade ediyorsa onları yapacağız'' diye konuştu. Trabzon'un kaliteli, iddialı, çalışkan, Türkiye'nin çimentosu olan insan yapısına sahip bulunduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti: ''Bunlar bizim artılarımız. Bu bakımdan burada 4 milletvekiliyiz AK Parti'den. İki de muhalefetten var. Onlarla da iyi geçinmek zorundayız. Çünkü ateşten gömleği biz giydik. Bu millet Trabzon'da bize yüzde 60'a yakın oy verdi. Türkiye'de de partimize yüzde 50 oy verdi. İktidar sorumluluğunu bize verdi. Niye bu millet bizden başkasına güvenmiyor. Yüzde 50 çok büyük oy ve o yüzden sorumluluğumuz çok daha fazla. AK Parti 9 yıla yakındır iktidarda. 2001'de kuruldu, 2002 Kasım'ında iktidara geldi. Daha sonra 2007'de oylarını artırarak iktidara geldik. 2011'de de yüzde 50 oy alarak iktidara geldi. Şimdi AK Parti daha güçlendi, daha kuvvetlendi ve partinin sorumluluğu daha çok arttı.'' -''Dünyada da sorumluluklarımız arttı''- Sadece Türkiye'de değil dünyada da sorumluluklarının arttığını ifade eden Bayraktar, ''Beklentiler arttı Türkiye'den. 'Arap baharı' diyoruz. Mısır'da, Libya'da, Tunus'ta, Suriye'de, Körfez ülkelerinde kıpırdanmalar var. Demokrasiye bir yönelme var. O bakımdan bu ülkelerle biz yıllarca beraber yaşamışız. Din ve kültür birliğimiz var. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya, Türkiye'nin tarihten gelen yükümlülükleri itibarıyla işimiz kolay değil'' dedi. Türkiye'nin başında çok ciddi, çok büyük bir ''terör belası'' olduğuna değinen Bayraktar, şöyle konuştu: ''İnanın bizi bloke ediyor bu, çok ciddi kaynağımızı yok ediyor, gençlerimiz şehit oluyor. Çok ciddi zorluklarımız var. Evet ihracatımız 100 milyarı geçti, belki yıl sonuna kadar 120 milyarı bulacak ama bir taraftan da kalkınmanın getirdiği sıkıntı var, cari açığımız da var. Cari açığı azaltmak mecburiyetimiz var. Genç nüfusumuz var, genç nüfusumuza iş bulmak mecburiyetimiz var. Bütün bunların üstesinden geleceğiz. Niye, önce Allah'ın rızası diyeceğiz, vatan, millet ve üretim eksenli, sorumluluk duygusu içerisinde ve hakikaten bilime dayalı, üretime dayalı bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz.'' Bakan Bayraktar, Trabzon'un Akyazı beldesinde yapımına başlanan ancak itiraz üzerine mahkeme kararıyla durdurulan, ''Akyazı Projesi''yle ilgili de, ''Akyazı'yı bitireceğiz. Trabzon'un evladı gidiyor, burayı mahkemeye veriyor bile bile. Atılan bir adım, namlusundan çıkan bir mermi yerine girer mi? Bu olacak. Ne yapıyor, işsizliği, maliyeti artırıyor, yapılacak hizmeti geciktiriyor bunlar'' diye konuştu.