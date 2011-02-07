-"ONA AŞKINI ANLAT" SİVAS (A.A) - 07.02.2011 - PTT Genel Müdürlüğü, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle, ''Ona aşkını anlat'' tebrik kartı gönderme kampanyası başlattı. Sivas PTT Başmüdürü Cafer Bolat, yaptığı açıklamada, kartpostal geleneğini canlandırmayı hedefleyen kurumlarının, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla tüm Türkiye'de, ''Ona aşkını anlat'' kampanyası başlattığını söyledi. Kampanya çerçevesinde tebrik kartlarını bütün PTT şubelerinde, ücretsiz olarak dağıtılacağını belirten Bolat, 14 Şubat'ta sevgililerine kartpostal göndermek isteyenlerin PTT şubelerinden bunu temin edebileceklerini ifade etti. Tebrik kartlarının hatırasının yıllar boyu sürecek en önemli ve en hesaplı bir hediye olduğunu söyleyen Bolat, müşterilerden sadece gönderme ücreti olarak 25 kuruş aldıklarını bildirdi. Bolat, PTT'nin, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla başlattığı ''Ona aşkını anlat'' kampanyasıyla, tebrik gönderme geleneğini yaşatmak istediğini belirterek, bu tür kampanyaların devam edeceğini sözlerine ekledi.