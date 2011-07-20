-"ÖN YARGILARDAN SIYRILIN" LEFKOŞA (A.A) - 20.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rum halkının makul olması ve ön yargılarından sıyrılmaları gerektiğini belirterek, ''Aynı çağrımı Yunanistan'a da yapıyorum: Garantör ülke olarak siz de üzerinize düşeni yapın. Türkiye olarak, biz zaten hazırız. Ön yargılardan lütfen sıyrılın diyorum. Bu yol aklın yoludur, bu yol barışın yoludur, bu yol çözümün yoludur'' dedi. Başbakan Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 37. yıl dönümü dolayısıyla Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Dr. Fazıl Küçük Caddesi'nde düzenlenen resmi geçit törenine katıldı. Başbakan Erdoğan, törende, ''hukukun, özellikle adaletin savunuculuğunu yapan AB'nin 2004'te yapmış olduğu, hatta vermiş olduğu sözün arkasında durmadığı için bu yanlışlarının bedelini de ödeyeceğini'' belirtti. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Birliğin Kıbrıs'ta hukuki temeli olmayan bu duruma son verme sorumluluğu vardır. Zira şu anda Kıbrıs diye bir devleti biz tanımıyoruz. Böyle bir devlet yoktur. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vardır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Bu itibarla AB'den beklentimiz üzerine düşeni yapmasıdır. BM Genel Sekreteri Sayın Ban Ki-mun'dan beklentimiz sadece Özel Temsilcisi Downer'i buraya göndermek değil, Sayın Annan'ın Mayıs 2004'deki raporunu açıklamasıdır. Bu raporda neler var, bunu açıklamasıdır. Artık oyalanmak istemiyoruz. Bunu yapmaları gerekir. BM ekibinin yoğun çabalarını desteklemesi, müzakere sürecine gereken desteği Sayın Ban Ki-mun'un vermesidir.'' -''KİLİSE AÇIKLAMA YAPIYOR...''- Bu vesileyle, Rum halkına bir çağrıda bulunan Başbakan Erdoğan, ''Mesnetsiz kaygılarını bırakmaları gerekir. Şu anda Güney Kıbrıs bir olay yaşıyor. Kuzey Kıbrıs hemen onların sıkıntılarını gidermeye yönelik adım attı mı? Attı...'' dedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ama enteresandır. Güney Kıbrıs'ta kilise açıklama yapıyor. 'O elektriği kullanmak haramdır. Gerekirse mum yakın, gaz lambası yakın' diyor. Bunlar daha önce de Kuzey Kıbrıs'ın peynirini almanın caiz olmadığına hükmediyorlardı. İşte bunlar çağların çok gerisinde yaşıyorlar. Tabii ki böyle bir anlayışla bu süreci işletmek kolay değil. Ben Güney Kıbrıs'taki Rumlar'a şunu söylüyorum: Sizin sorununuz içinizdedir, bunu halledin. Türklerden insanlara hiçbir zaman zarar gelmez, bunu böyle bilin. Zira bizim amacımız barıştır, özgürlüktür ve biz barışa, özgürlüğe çağrı yapıyoruz. Bunun dışında bir başka çağrımız yoktur. Rum halkının makul olması gerektiğini ifade etmek istiyorum, ön yargılardan sıyrılmalarının gereğini hatırlatmak istiyorum. Aynı çağrımı Yunanistan'a da yapıyorum: Garantör ülke olarak siz de üzerinize düşeni yapın. Türkiye olarak, biz zaten hazırız. Ön yargılardan lütfen sıyrılın diyorum. Bu yol aklın yoludur, bu yol barışın yoludur, bu yol çözümün yoludur.'' -''GÜNLÜK SİYASET KAYGILARI...''- Dokuz yıllık iktidarlarında hep bunu savunduklarını, bu adımları attıklarını ve kararlılıkla bunu sürdürdüklerini vurgulayan Başbakan Erdoğan, ''(Çözümsüzlük çözümdür) demedik. Tam aksine çözümsüzlüğü ortadan kaldırmanın gayreti içinde olduk. Hükümet olarak, pek çok kez bunu ispatladık. Büyüyen ve gelişen Türkiye nasıl olsa Kıbrıslı Türk kardeşlerinin yanında durmaya devam edecek ve sizlerin hukukunu daima koruyacaktır, bunu böyle bilin. Bu konudaki tavrımız değişmeyecektir'' dedi. Başbakan Erdoğan, KKTC'lilere şöyle seslendi: ''Siz Kıbrıs Türkleri, siz bu vatanın, bu ülkenin, bu toprakların öz sahipleri, sizler barış için elinizi hep uzattınız. Artık Rum tarafının da üzerine düşeni yapması, samimiyetinize aynı samimiyetle cevap vermesi gerekir. Bir kez daha açık ve net söylüyorum: Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm, günlük siyaset kaygılarına veya zihinlerde yer etmiş zehirli ön yargılara feda edilmemelidir. Biz feda etmeyeceğiz, Güney Kıbrıs da feda etmemelidir.'' -''ELEKTRİK ENERJİSİ VEREBİLECEK NOKTADAYIZ''- Erdoğan, Anamur'dan Kuzey Kıbrıs'a su getirme projesi hazırlandığını belirterek, Anamur'daki barajın temelinin mart ayında cumhurbaşkanı ile birlikte atıldığını, bu projeyle denizin altından geçirilecek hatla yılda 15 milyar metreküp nitelikli su geleceğini anlattı. Projenin üç yıl içinde bitirileceğini belirten Erdoğan, bu suyun adanın tamamını yeşillendirmeye yeteceğini kaydetti. Enerji konusunda Kuzey Kıbrıs'ın bir sıkıntısının bulunmadığını söyleyen Erdoğan, aynı hatta paralel olmak üzere Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a elektrik enerjisi verebilecek noktada olduklarını belirtti. Erdoğan, ''Fakat şu andaki maliyetler daha düşük olduğu için bu konuda bir adım atmıyoruz. Fakat bu adımı atmamız bizim için an meselesidir. Yoksa bu konuda da herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir'' dedi. Eğitim alanında Kuzey Kıbrıs'ın üniversite düzeyinde 43 bin kapasitesi bulunduğunu söyleyen Erdoğan, kapasitenin daha önce planlanan 60 bin seviyesine çıkması için KKTC'li yöneticilerle gerekli çalışmaların yapılacağını bildirdi. KKTC'nin önemli turizm merkezi olduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan, KKTC'nin özellikle paket turizmde daha verimli hale gelmesi için adımlar attıklarını anlattı. Erdoğan, tarımda, hayvancılıkta ve teşvik ettikleri sanayi kuruluşlarının burada yapacakları yatırımlarla KKTC'nin artık bugün düne göre çok daha güçlü bir konuma geleceğini ifade etti. -''MARJİNAL DÜŞÜNMEK UYGUN DÜŞMEZ''- Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Benim sizlerden bir ricam var. Marjinal düşünmek tabii hiçbir zaman benim Kıbrıslı Türk kardeşlerime zaten uygun düşmez, bunu biliyoruz. Ama marjinal düşünenlere de benim Kıbrıslı Türk kardeşlerim inanıyorum ki prim vermeyecek. Çünkü size büyük düşünmek yakışır. Siz büyük bir milletin varislerisiniz. o bakımdan inanıyorum ki yarınların Kuzey Kıbrıs'ı Güney Kıbrıs'tan çok daha güçlü olacaktır. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda önemli adımlar attıklarını anlatan Başbakan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanına duble yollarla gidileceğini bildirdi. Geçmişte olduğu gibi sıkıntılı bir ulaşım ağı istemediklerini kaydeden Başbakan Erdoğan, tarım ve hayvancılık alanında da başarılı olacaklarını dile getirdi. Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: ''Kıbrıs Türk'ünün varlığı, hukuku ve hürriyeti için cesaretle ulvi dava için vatan için onur ve izzetimiz için bu uğurda şahadet mertebesine ulaşan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Bugünün gençliğini ve bugünün Kıbrıslı Türklerini de yarının büyük KKTC'sini kuracak iradeye sahip olduklarına inanıyor, tekrar Türkiye'den tüm vatandaşlarımın selam ve sevgilerini sizlere sunuyor, sizlere de saygılarımı bildiriyorum.''