-"ÖLÜDENİZLİ YARENLER" TÜRK OLUYOR MUĞLA (A.A) - 30.05.2011 - Fethiye'nin Ölüdeniz beldesinde yaşayan ve yaşları 59 ile 76 arasında değişen İngiliz vatandaşlarından oluşan ''Ölüdenizli Yarenler'' grubu, Türk vatandaşı olmak için müracaatta bulundu. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz beldesinde dört yıl önce kurulan Türk Halk Müziği Yabancılar Korosu, diğer adıyla Ölüdenizli Yarenler, Türkiye'nin farklı yörelerine ait türküleri kendilerine has tarzları ve dans gösterileriyle yorumluyor. Grup üyesi David Groom, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır Ölüdeniz beldesinde yaşadığını ve Türk vatandaşlığına geçerek bu onuru yaşamak istediğini söyledi. Grup üyesi arkadaşları Genny Lewington, Shirley Vaughan ve Stuart James ile birlikte Türk vatandaşlığına geçmek için Muğla Valiliği Vatandaşlık Müdürlüğüne müracaatta bulunduklarını belirten Groom, ''Arkadaşlarımla birlikte Türk vatandaşı olacağız. Türkiye'yi çok seviyoruz. Türk kültürünü çok seviyoruz. Türkiye benim kalbim. Artık tüm Türkiye'de de Ölüdenizli bir sanatçı olarak anılmak benim ve arkadaşlarım için en büyük mutluluk olacak'' dedi. Türk vatandaşlığına geçmeleri halinde David Groom adını Davut Yıldız olarak, Shirley Vaughan da Meltem olarak değiştirme talebinde bulunurken diğer üyelerinde Ayşe ve Ali olarak ismini değiştirmek için talepte bulundukları öğrenildi.