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Politika

"Öldüre öldüre terörü bitiremezsiniz" ANKARA (A.A)

21 Ağustos 2011 18:03

-"Öldüre öldüre terörü bitiremezsiniz" ANKARA (A.A) - 21.08.2011 - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, terörün ''öldüre öldüre'' bitirilemeyeceğini, işsizliğin ve yoksulluğun ortadan kaldırılması, bataklığın kurutulması gerektiğini bildirdi.  Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'yı yönetenler arasında Ermenilerin olduğunu iddia ederek, uzun zaman terör örgütüne taviz vermeyen aşiretlerin bu tutumlarını sürdürdüğünü ifade etti.  Türkiye'deki Kürt oranının yüzde 20 civarında varsayıldığını belirten Zeybek, ''PKK'nın partisi yüzde 5 oy alıyor. O zaman PKK nasıl Kürtlerin temsilcisi oluyor? Ya o kadar Kürt yok ya da söylenen doğru değil. Dolayısıyla ben Türkiye'de Kürt meselesinin olmadığını iddia ediyorum. Eğer, Kürt kökenlilere ayrım yapılsaydı, Kürt meselesi olurdu. Kürt kökenli yurttaşlarımıza her imkan açıktır'' dedi. Bundan sonra Türk meselesi çıkacağını, insanların Türk olduklarını söyleyemez hale geleceklerini iddia eden Zeybek, teröristlerle yetişmiş insanların karşı karşıya gelmesi gerektiğini kaydetti.  Zeybek, açıklamasında, ''Terörü öldüre öldüre bitiremezsiniz. Bölgede işsizliği ortadan kaldıracaksınız, yoksulluğu ortadan kaldıracaksınız, bataklığı kurutacaksınız. Bir de insanların dillerini tahkir etmeyeceksiniz, alt kültür dillerine hep saygı duyacaksınız'' ifadesine yer verdi.

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