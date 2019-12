-"OKYANUS ÖTESİNİ" SUÇLADI ANKARA (A.A.) - 03.05.2011 - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partilerini parçalamak, hatta yok etmek için her türlü iğrençliğe tevessül edildiğini ileri sürerek, ''Okyanus ötesinden yönlendirilen internet sitelerinin kara çalmasıyla yüz yüzeyiz. Hedef Milliyetçi Hareket ve Ülkücülerdir'' dedi. Bahçeli, MHP Ankara İl Başkanlığı'nın Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği aday tanıtım toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmaya salondaki heyecandan övündüğünü söyleyerek başlayan Bahçeli, partililere ''Marufun yanında oldunuz, münkirin karşısına dikildiniz. Şirretin karşısında rahim olan Cenab-ı Allah'a sığındınız. Türk milletinin varlığına kendinizi adadınız. Soylu duruşunuzu, yiğit bakışınızı ve bozkurt edanızı hiç bozmadınız. İkballerle bezenmiş tuzaklara, menfaat düzenekleriyle ayakta tutulan kumpaslara aldanmadınız'' diye seslendi. ''Şifrelerle bir milyon 700 bin gencimizin hakkını çiğneyenlere haddini bildirmek için burada toplandık'' diyen Bahçeli, zalimin azı dişini sökmek için başkentten ses verdiklerini söyledi. MHP'nin tek başına iktidar olabilmek için tam yol ilerlediğini söyleyen Bahçeli, ''Engelleri aşarak, bariyerleri yıkarak ilerliyoruz. Tuzakları bozarak, kuşatmayı yararak ilerliyoruz. Dedikoduları bertaraf ederek, suçlamaları etkisizleştirerek ilerliyoruz. Birbirimize dayanarak, kendimize güvenerek, inançlarımızdan feyiz alarak ilerliyoruz. Geriye gitmenin adeta formülü olan ileri demokrasi taraftarlarıyla hesaplaşmak için yola koyulduk'' diye konuştu. ''Özel hayatı takip altına alan gözleri, telefonları dinleyen pis kulakları cezalandırmak için Ankara hazırım diyor'' ifadelerini kullanan Bahçeli, ''Pusuları yok etmek için destek istiyoruz. Türk milletinin değerlerine çemkirenleri alt etmek için sesimize kulak verilmesini bekliyoruz. Dik baş, tok karın ve açık alın için ses veriyoruz. Ses Ver Türkiye, Ses Ver Ankara'' diye seslendi. -''PARTİMİZİ YOK ETMEK İÇİN HER İĞRENÇLİĞE TEVESSÜL EDİYORLAR''- Kendi milliyetçiliklerinin dağılmaya, ufalanmaya ve kardeş ihtilafına izin vermeyeceğini belirten Bahçeli, dört bir koldan kirli ve karanlık hesapların üzerlerine geldiğini ileri sürdü. Bahçeli şunları kaydetti: ''Partimizi parçalamak, küçültmek, marjinalleştirmek ve hatta yok etmek için her iğrençliğe tevessül ediyorlar. Suratlarından pislik akanların derin ittifakı yine oklarını üzerimize çevirmiş durumda. Türk milletinin birlikte yaşamasından rahatsızlık duyanların hedefinde biz varız. Bin yıllık kardeşliği bozmak için fırsat kollayanların menzilinde biz yer alıyoruz. Federasyon özleminden yanıp kavrulan ihanet odaklarının kızgınlığı bize yöneliktir. Türkiye'yi bölmek, Cumhuriyet'i tasfiye etmek, milleti ayrıştırmak isteyenlerin hevesleri Milliyetçi Hareket düşmanlığıyla bileniyor. İleri demokrasi yalandır, daha fazla özgürlük iddiaları boştur, hukukun üstünlüğü sözleri aldatmadır dedikçe, AKP bize hayasızca çamur atıyor. AKP hükümeti, bir tarafta Okyanus ötesiyle kol kola Türkiye'nin temellerine dinamit yerleştiriyor, diğer tarafta ise buna karşı çıkan Türkiye sevdalılarına hakaretler yağdırıyor. Tıpkı bugünkü gibi, besin kaynakları haram olan ve dışarıdan yönlendirilen yandaş basının üzerimize attığı pisliklere şahit olduk.'' -''USTALIK DÖNEMİ, TÜRK MİLLETİNİN AYRIŞMASINI ÖNGÖRMEKTEDİR'' Seçimden sonra Türkiye'nin başkanlık sistemi formülüyle eyaletlere bölünebilmesi için kendilerinin siyasi yapıda etkisiz bir aktör olmalarının planlandığını ileri süren Bahçeli, ''Başbakan'ın ustalık dönemi, Türk milletinin etnik temelde ayrışmasını öngörmektedir. Çıraklıkta hazırlık yapan ve iç muhalefeti dış destekle etkisizleştiren, kalfalık döneminde yıkımın ihalesini alan Başbakan, şimdi Türkiye'yi uçurumdan aşağı atmak için destek istemektedir. Sonu ve sonucu ne olursa olsun; Türkiye'nin bölünmesini hızlandıracak ve milletimizin dağılmasını sağlayacak PKK açılımına dün nasıl karşı durmuşsak, artan bir şekilde bundan sonra da buna devam edeceğiz'' şeklinde konuştu. PKK'yı muhatap kabul etmeyeceklerini, iki dilli hayat taleplerini geri çevireceklerini bildiren Bahçeli, şöyle devam etti: ''Demokratik özerklik zırvasını reddeceğiz. Yeni anayasada etnik kimliklerin tanınmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölücülüğün meşrulaşmasına, terörün masumlaşmasına rıza göstermeyeceğiz. Milletimizin 36 parçaya ayrılmasına izin vermeyeceğiz. Yolsuzluğa ve yoksulluğa prim verdirmeyeceğiz. Biz, bebek katiliyle kurulan pazarlık masalarını, mutabakat arayışlarını deşifre ettik. Kimin şerefli, kimin şerefsiz olduğunu öfke nöbetlerine girenlerin yüzüne tuttuğumuz aynayla gösterdik. Ermeni açılımıyla ecdadımızı sorgulamaya çalışanlara meydan vermedik. Türk milletinin aleyhine olacak her girişimin karşısında dimdik durduk. Onay vermedik, eyvallah etmedik, görmezden gelmedik. İşte sırf bunlardan dolayı Başbakan ve partisinin iftiralarının odağındayız. Bu yüzden okyanus ötesinden yönlendirilen internet sitelerinin kara çalmasıyla yüz yüzeyiz. Hedef Milliyetçi Hareket ve Ülkücülerdir.''