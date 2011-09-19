-"Okula gitmeyin" çığlıkları sonuç vermedi DİYARBAKIR (A.A) - 19.09.2011 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, ''Birilerinin 'okula gitmeyin', 'okuldan uzak kalın', 'eylem yapın' gibi çığlıkları sonuç almamıştır'' dedi. Vali Toprak, eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir okulda düzenlenen törenden sonra gazetecilerin ''okulların boykot edilmesi kararı aldığı'' yönündeki sorularını yanıtladı. Toprak, eğitim, öğretim sürecini kesmek, çocukların geleceğine ipotek koymak, sabileri kendi yanlış ve çıkmaz sokak olan emellerine alet etmek isteyenler olabildiğini söyledi. Milli eğitim camiası ile bu konuda görevli ve yetkili olan kendilerinin çocukların iyi bir eğitim alması için canla başla üzerlerine düşen görevi yaptıklarını belirten Toprak, 2011-2012 eğitim-öğretim döneminin başlaması dolayısıyla ailelerin de gelecekten beklentilerini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Toprak, şöyle konuştu: ''Ailelerin çevreye baktıklarında yanlış noktada olan çocukların sonunu gördüklerinde okullarımıza, eğitim ve öğretime daha iyi sarıldıklarını, daha iyi şekilde kenetlendiklerini görüyorum. Bu beyhude davranış içerisinde olanlar, bu çocukların geleceğini karartarak kendi çıkmaz sokaklarında kötü emellerine götürmek isteyenler yanlış yoldalar. Bir kez daha uyarıyorum. Kendinizi kaybetmeyin. Kendinizi kaybederek bu güzel evlatlarımızı yanlış yola sürüklemeyin. Diyarbakır 2011-2012 eğitim-öğretim dönemine iyi bir şekilde, her yıl olduğundan daha da büyük bir heyecanla, gelecekten beklentisi artarak girmiştir. Birilerinin 'okula gitmeyin, uzak kalın, eylem yapın' gibi çığlıkları sonuç almamıştır. Burada görülüyor. İnsanlarımız artık birilerinin kendi hak ve hukuklarını koruma adına yola çıkanların geleceğini görmüştür. Yanlışın nerede olduğunu görmüştür. Birileri gündemi meşgul etmek için, gelecekte kendilerine maalesef yer edinmek için bu tür olumsuz davranışların içerisine Diyarbakır'ı sokamayacak. İstiyorlar ki çocuklar bilgisiz, cahil kalsın, onları teröristlik ve çetecilik faaliyetlerine yönlendirsinler. Bunun şuuru ve bilincinde olan öğretmen arkadaşlar ve devlet olarak hep birlikte çocuklarımızın geleceğe daha iyi taşınması, geleceklerinin kararmaması ve başlarına olumsuzluk gelmemesi için özveriyle çalışıyoruz. Tüm Diyarbakır halkına gösterdikleri metanet, özveri, olumsuzluklara karşı bir ve beraber olma konusundaki kenetlenmelerinden ötürü teşekkür ediyorum.''