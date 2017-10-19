"Okul öncesi eğitim çocuğun bütün geleceğini etkiliyor"

ANKARA, (DHA) - GAZİ Üniversitesi\'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5\'inci Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi başladı. Kongrenin destek sponsoru olan Uğur Okulları kongreye eğitim uzmanlarıyla katılarak okul öncesi eğitim kitaplarını sergiledi. Kongreye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katılım gösterdi. Gazi Üniversitesi Mimar Kemalettin Konferans Salonu’nda açılışı yapılan kongre, 21 Ekim’e kadar devam edecek. Okul öncesi eğitimin önemi, birçok akademisyenin katılımıyla gerçekleşen kongrede masaya yatırılacak.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, \"Bir ülkenin gelişmişliği sadece ekonomik gücü ve zenginliği ile izah edilemez. Bir ülkenin aynı zamanda mutlu birey ve güçlü aile yapısıyla müreffeh bir toplum yapısına da sahip olması gerekir. Bu hedefe ulaşılmasının temel unsurlarından biri, o ülkede çocuklara verilen değerdir. Bu önem ve değerin göstergesi çocuklarımızın risklerden korunması fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı gelişimlerinin sağlanmasıdır. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde gelişimlerinin sağlanmasında ailelerinin yanında hepimizin üzerine düşen görevler var. Biliyoruz ki bireyleri güçlendirmenin en etkili yolu eğitimden geçiyor. Bu nedenle kongremizin temasında yer alan \'her çocuk için güçlü bir başlangıç\' ifadesi gerçekten çok çok anlamlı\" dedi.

\"ÇOCUKLARIMIZI BİLİŞİM VE İLETİŞİM ARAÇLARININ YOL AÇABİLECEĞİ RİSKLERE KARŞI KORUMALIYIZ\"

Çocukların çok fazla telefonla iç içe olduğunu dile getiren Bakan Kaya, \"Bu konuda çok hassas ve bilinçli davranmamız gerektiğine inanıyoruz. Biz çocuklarımızın bilişim ve iletişim araçlarının yol açabileceği önlenebilir risklere karşı onları korumak durumundayız. Bunun için hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin farklılığını arttırmak için çalışıyoruz. Bakanlık olarak bu konuda ailelere rehberlik hizmeti veriyoruz. Bakanlığımızca hazırlanan aile eğitim programı kapsamında çocuklarına yönelik konularda ailelerimizi bilgilendirici modüllerhazırladık. Aile eğitim programı kapsamında bugüne kadar 660 bin ailemize eğitimler verdik. Bu sayıyı yılsonuna kadar 700 bine ulaştırmayı düşünüyoruz\" diyen konuştu.

\"EĞİTİM ORTAMLARIMIZDA ÇOCUKLARIN TEMEL İHTİYAÇLARINA YER VERİYORUZ\"

Okul öncesi eğitimin insan yaşamının en önemli yıllarını oluşturduğunu söyleyen Uğur Okulları Okul Öncesi Bölüm Başkanı Tuğba Abanoz, \"Yapılan araştırmalar sonucunda beyin gelişiminin çok hızlı olduğu hatta tamamlandığı dönem olarak biliyoruz. Dolayısıyla bu dönemde çocuğa verilen eğitim geleceğini etkileyecektir. Bizde bu önemin farkındayız. Uğur Okullarında okul öncesi eğitim sisteminde yapılandırdığımız programımızda, eğitim ortamlarımızda çocuklarımızın ihtiyaçlarını temel alan içeriklere yer veriyoruz. Bu anlamda gerek ülkemize gerekse dünyada yapılan tüm çalışmaları çok yakından takip ediyoruz. Bu tür bilimsel etkinliklerin çalışmaların içerisinde yer almanın ötesinde çalışanlarımızın daakademik ve mesleki yeterliliklerinin desteklenmesini çok önemsiyoruz\" açıklamalarında bulundu.

\"EĞİTİMİN GELECEĞİNE YÖN VERMEYE DEVAM EDİYORUZ\"

Türkiye de ilk kez Uğur Okulları\'nda okul öncesi ve ilkokul seviyesinde erken STEM eğitimleri uyguladıklarını belirten Abanoz, şöyle konuştu:

\"Türkiye’de ilk defa Bahçeşehir Üniversitesi STEM Merkezi (BAUSTEM) desteğiyle okul öncesi ve ilkokul kademesinde erkenStem eğitim modelini uyguladık. Hedefimiz,ezberleterek öğretmek yerine, sorgulayan, araştıran, üreten nesiller yetiştirmek. Bunun için de disiplinler arası eğitim yaklaşımı olan STEM’i, okul öncesinden başlayarak öğrencilerimizle buluşturduk. erkenStem ve STEM yaklaşımı ile öğrencilerinhayat temelli problemleri çözmelerini kolaylaştıracak eğitim müfredatı kapsamında BAUSTEM akademik kadrosu ile birlikte erkenSTEM ve aynı zamanda kodlama, oyun yazılımı, robotik, animasyon öğrenci, öğretmen ve etkinlik kitaplarını oluşturduk.

STEM eğitimlerine baktığımızda son 10 yıldır dünyanın gündemine özellikle Amerika\'dan başlayarak oturmuş bir eğitim. Türkçeye STEM olarak girmiş fen, teknoloji, matematik ve mühendislik olarak açılımını yapabileceğimiz bir eğitim yaklaşımıdır. Okul öncesi dönemde çocuklar zaten doğuştan getirdikleri merak ve çevreye yönelik bir araştırma isteği içerisindeler. erkenSTEM eğitimi zaten eğitim içeriklerimizde yer alarak çocukların bu ihtiyaçlarını çok iyi şekilde destekleyecek ve karşılayacak şekilde düzenlendi. Bugün Okul Öncesi Eğitim Kongresi’nde destek sponsoru olarak akademik çalışmalarımızı, özgün içeriklerimizi paylaşmak üzere bulunuyoruz. 50 yıldır olduğu gibi Uğur Okulları da eğitimin geleceğine yön vermeye devam ediyor\".

(FOTOĞRAFLI)