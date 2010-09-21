-"OKUL BOYKOTU" GÖRÜLMEYECEK KADAR AZ ANKARA (A.A) - 20.09.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı, ''okul boykotunun'' genel etkisinin görülmeyecek kadar az ve il ve ilçelerin durumuna göre yüzde 1 ila 2 civarında olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu illerindeki ilk ve orta öğretim öğrencilerinin devam ve devamsızlığı hakkındaki durumun kamuoyuyla paylaşılması gereği duyulduğu ifade edildi. ''Eğitim-öğretimi sekteye uğratmak amacıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde anadilde eğitim talebiyle başlayan ve bir siyasi partinin destek verdiği 5 günlük okul boykotu eylemi girişimi yapıldığı'' hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Konuyla ilgili olarak bugün itibarıyla il, ilçe ve beldelerden gelen bilgi, boykotun etkili olmadığını kanıtlamaktadır. Boykotun etkili olacağı varsayılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde eğitim kurumlarında öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren okullardaki yerlerini almış bulunmaktadır. Bazı okullarımızda eğitim-öğretime katılım geçen yılın üzerine çıkarak yüzde 90'ı aşmıştır. Bölge illerinin tamamında okullar açık olup öğretmenler görevlerinin başındadır. Eğitim öğretim yılının yeni başlamış olması dolayısıyla her yıl olduğu gibi olağan bir devamsızlık mevcuttur. Milli Eğitim Bakanlığı olarak velilerimiz ve öğrencilerimize sağduyulu davranarak boykot çağrısına uymadıkları için memnuniyetimizi ifade etmek isteriz. Boykot çağrısına uymayan ailelere teşekkür eder, öğrencilerimize yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dileriz.''