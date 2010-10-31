-"OKTAY EKŞİ, BÜTÜN GÖREVLERİNDEN AYRILMALI" KAYSERİ (A.A) - 31.10.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Hürriyet Gazetesi Başyazarı Oktay Ekşi'nin istifasıyla ilgili, ''Ekşi, bulunduğu bütün görevlerden ayrılmalı'' dedi. Yıldız, Kayseri'de mimar ve mühendisler grubuyla yapacağı toplantı öncesi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldız, Hürriyet Gazetesi Başyazarı Oktay Ekşi'nin istifa ettiğinin hatırlatılması üzerine, ''Ekşi'nin köşe yazarlığından ve gazeteden ayrılması yeterli değil. Bulunduğu bütün makamlardan ve görevlerden ayrılması lazım. Toplumda insanlar hidroelektrik santrali karşıtı olabilecekleri gibi, taraftarı da olabilir. Buna kimse karışamaz. Ama bunu bir köşe yazarı olarak hakaretin de ötesinde ifade etmesi, hiç doğru değil. Toplumun vicdanında gerekli yargılama yapılmalı ve toplum tepkisini göstermeli. Ben şahsi davamı da açtım'' dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve askeri erkanın, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün verdiği 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu'na katılmamalarını da eleştiren Yıldız, ''Cumhurbaşkanlığı ve valilerin verdiği resepsiyonlar, bulunulması gereken resepsiyonlardır, bunları aşmamız lazım. Zamanla bunlar da aşılacaktır'' diye konuştu. Araçlarda 10 numara yağın yakıt olarak kullanılması konusuna da değinen Yıldız, burada ÖTV ile ilgili bir yanlışın olduğunu, sanayicilerin bu yağı kullanmalarını engelleyecek bir davranıştan öte mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini ve bu konuyla ilgili Maliye Bakanlığı'nın gerekli çalışmaları, açıklamaları yapacağını bildirdi.